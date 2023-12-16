محطات في حياة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح

توفي أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ظهر اليوم السبت عن عمر يناهز 86 عاما، بعد أكثر من 3 أعوام أمضاها على رأس الدولة.

وقال الديوان الأميري في بيان: “ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له -بإذن الله- تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت”.

والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح هو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر، الشيخ أحمد الجابر الصباح.

ولد الشيخ نواف في 25 يونيو 1937، وتلقى تعليمه في الكويت وبريطانيا.

كما تدرج في المناصب الحكومية، حيث تولى منصب محافظ حولي في عام 1962، ثم وزير الداخلية في عام 1978، ثم وزير الدفاع في عام 1988، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في عام 2003، ثم ولي العهد في عام 2006، وأخيرا أميرا للكويت في عام 2020.