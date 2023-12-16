قادة العالم ينعون أمير الكويت… ومصر والإمارات ولبنان يعلنون الحداد ثلاثة أيام

نعى قادة العالم أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية، اليوم السبت، 16 ديسمبر 2023، عن عمر يناهز 86 عامًا.

مصدر الصورة:جريدة الشروق

نعت جمهورية مصر العربية الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي توفى صباح اليوم.

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري الفقيد، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته.

وأعلنت جمهورية مصر العربية الحداد على الفقيد ثلاثة أيام في جميع أنحاء الجمهورية، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويلهم شعب الكويت الصبر والسلوان.

دولة الإمارات

وقد نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارت العربية المتحدة ببالغ الحزن والأسى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية وفق بيان لديوان الرئاسة، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان” أمر بإعلان الحداد مدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم، تنكيس الأعلام على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج”.

المملكة العربية السعودية

وجاء في بيان الديوان الملكي السعودي: “تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، -رحمه الله- رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته”.

وأضاف البيان: “وأعربنا عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح الكريمة، والشعب الكويتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة الشيخ نواف-رحمه الله- الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء”.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أن المملكة العربية السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة والشعب الكويتي الصبر والسلوان، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار و الرخاء.

دولة قطر

كما نعى الشيخ تميم بن جمد آل ثاني أمير دولة قطر، على حسابه على منصة “إكس” :تعازينا الصادقة لأخي الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولدولة الكويت حكومة وشعبًا في وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح”.

وأضاف: “نشاطر الكويت وأهلها أحزانهم قي هذا المصاب الأليم، ونسأل الله القدير أن يتغمد فقيدنا الكبير بواسع رحمته ورضوانه وينزله منازل الصديقين والأبرار، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

المملكة الأردنية

وقال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على حسابه في منصة “إكس”: “نشاطر أشقاءنا في الكويت الأحزان بوفاة الأخ الشيخ نواف الصباح. كان زعيمًا عروبيًا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته، وعرفناه صاحب نخوة ودؤوبا في تمتين العلاقات العربية. أحر التعازي لأخي الشيخ مشعل ولأسرته الكريمة وللشعب الكويتي العزيز”.

دولة لبنان

وأصدر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مذكرة قضت بإعلان الحداد الرسمي على وفاة أمير دولة الكويت، لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من تاريخه وحتى الإثنين 18 ديسمبر 2023، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتليفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته”.