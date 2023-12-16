عاجل: وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 86 عاما

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 86 عاماً.

وقد تولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في الكويت في 29 سبتمبر 2020، خلفاً لأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وولد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 25 نوفمبر 1937، وهو الابن السادس لأمير الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح.

وتلقى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تعليمه في الكويت، ثم التحق بالكلية العسكرية البريطانية في ساندهيرست.

وشغل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح العديد من المناصب القيادية في الكويت، منها:

وزير الداخلية (1962-1978)

نائب رئيس الحرس الوطني (1978-2006)

ولي عهد الكويت (2006-2020)

وخلال فترة حكمه، سعى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى تعزيز العلاقات بين الكويت ودول العالم، كما ركز على تطوير الاقتصاد الكويتي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد أعربت العديد من الدول العربية والإسلامية والعالمية عن تعازيها في وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعلنت الحكومة الكويتية الحداد الرسمي لمدة 40 يوماً، وتعليق العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام.