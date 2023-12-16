عاجل| الكويت تُعلن اسم الأمير الجديد للبلاد بعد وفاة الشيخ نواف.. والسيسي ينعي الراحل ويصفه بالحكيم

قطع التليفزيون الكويتي بثه قبل قليل، ونقل إذاعة قرآنية لآيات من الذكر الحكيم، قبل أن يعود وينشر بيان رسمي من الديوان الأميري، اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023، ليُعلن خبر وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عُمر يناهز 86 عامًا، وسط حالة من الحزن والألم تعم البلاد، حيث بدأت تتوالى برقيات التعازي وبيانات المواساة من زعماء وملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والأجنبية، في الوقت الذي أعلنت فيه عددًا من الدول الحداد العام لمدة 3 أيام، ونعاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بكلمات مؤثرة ووصفه بالرجل الحكيم.

عاجل| وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح.. ودول عربية تُعلن الحداد 3 أيام

من هو الأمير الراحل؟

الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح هو الأمير السادس عشر للبلاد.

جاء في حكم الكويت قبل 3 سنوات خلفًا لأخاه الشقيق الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ولد الشيخ نواف عام 1937 ورحل اليوم عن عمر يناهز 86 عامًا.

هو خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح الحاكم حاكم الكويت من 1921 حتى وفاته عام 1950.

سمي الشيخ نواف وليا للعهد عام 2006.

خلف في 2020 أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

بيان نعي الديوان الأميري الكويتي

وجاء في بيان النعي الرسمي من الديوان الرسمي: ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت.

كان أمير الكويت قد تعرض في نوفمبر الماضي لوعكة صحية طارئة، دخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، ثم أعلن لاحقا أن حالته مستقرة، قبل أن يتم قبل قليل إعلان خبر وفاته.

نص بيان الديوان الأميري الذى نعى فيه للشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم وفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابرالصباح pic.twitter.com/y4GKVXEfZN — كونا KUNA (@kuna_ar) December 16, 2023

الأمير الجديد للبلاد

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مجلس الوزراء الكويتي، مبايعته للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ليكون أميرًا جديدًا للكويت خلفًا للفقيد الراحل.

عاجل / مجلس الوزراء ينادي بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد#كونا #الكويت pic.twitter.com/Cz9fX4Sx94 — كونا KUNA (@kuna_ar) December 16, 2023

نعي مصر ودول عربية

هذا وقد نعت العديد من الدول العربية وفاة الشيخ نواف، وأعلنت العديد من البلدان الحداد الرسمي لمدة 3 أيام، على رأسهم جمهورية مصر العربية، حيث صدر بيان عن رئاسة الجمهورية، نعى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الذي وصفه بأنه كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، وقدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية.

كما أعلنت قطر والسعودية ولبنان ودولًا أخرى، الحداد في البلاد، وتقديم واجب التعازي للشعب الكويتي.

هذا وقد أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت، أن مراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على أقرباء سموه فقط بمسجد بلال بن رباح يوم غد الأحد، في حين سيتقبل أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأسرة آل صباح التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الإثنين من 9 صباحًا حتى آذان الظهر فقط، ويوم الثلاثاء من 9 صباحًا حتى آذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب