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عاجل.. الكويت تسحب الجنسية الكويتية من الإعلامي الشهير شعيب راشد

سيد عطية

أصدرت دولة الكويت ممثلة في اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قراراً بسحب جنسيتها من الإعلامي الشهير شعيب راشد سالم فلاح فدغوش الهاجري، وجاء هذا القرار بعد ثبوت اكتساب شعيب راشد الجنسية الكويتية بالتبعية العائلية من والده.

عاجل.. الكويت تسحب الجنسية الكويتية من الإعلامي الشهير شعيب راشد

كما جاء قرار سحب الجنسية من شعيب راشد استناداً للقرار رقم 634 لعام 2025 والصادر من مجلس الوزراء الكويتي، والذي يقضي بسحب الجنسية من والد الإعلامي شعيب راشد، ومن كل من حصل على الجنسية الكويتية عن طريق التبعية العائلية.

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وهذه ليست المرة الأولى التي تقرر فيها دولة الكويت سحب جنسيتها من أشخاص عاديين أو مشاهير، حيث سبق وقامت الدولة بسحب الجنسية من أعداد كبيرة من الأشخاص وبحالات مشابهة، لاكتسابهم الجنسية بالتبعية العائلية، وتأتي هذه القرارات تطبيقاً للوائح والقوانين المنظمة لمنح جنسية الكويت.


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عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية

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