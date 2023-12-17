عاجل .. السعودية تعلق حفلات موسم الرياض 3 أيام حداد على أمير الكويت

أعلن موسم الرياض، تعليق الحفلات الغنائية لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الأحد، حداداً على الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي ووافته المنية أمس عن عمر يناهز الـ86 عام بعد تعرضه لأزمة صحية أودت بحياته.

تعليق حفلات موسم الرياض حداد على أمير الكويت

توجيهات للقائمين على الموسم

ونشر موسم الرياض الخبر عبر صفحته الرسمية على موقع “أكس” تويتر سابقاً، من خلال تغريدة قال فيها “بناءً على التوجيه الكريم؛ نعلن عن تعليق الحفلات الغنائية ثلاثة أيام، نظرًا لوفاة سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله”.

بناءً على التوجيه الكريم؛

نعلن عن تعليق الحفلات الغنائية ثلاثة أيام، نظرًا لوفاة سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله. — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 17, 2023

يأتي قرار تعليق الحفلات الغنائية بموسم الرياض، في إطار التضامن السعودي والمواساة في وفاة أمير دولة الكويت، وذلك بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بإقامة صلاة الغائب على روح سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد ظهر اليوم.

كما تقدم الملك سلمان وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بالتعازي لدولة الكويت أمس السبت فور إعلان خبر وفاة الأمير، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الكويتية.

يذكر أن الديوان الأميري لدولة الكويت كان قد أعلن أمس السبت ببالغ الحزن خبر وفاة الأمير، وقال وزير شؤون الديوان الأميري في بيانه “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت”.