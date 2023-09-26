عاجل : التربية الكويتية تعلن نتائج النقل الخارجي للمعلمين 1946 معلم / ة عبر موقع moe.gov.kw

أعلنت وزارة التربية الكويتية عبر موقعها الرسمي على منصة X تويتر سابقاً، عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، وقالت الوزارة أن الحركة شملت نقل 1946 معلم ومعلمة وعدد 380 وظيفة إشرافية، أفادت الوزارة أ إصدار قرارات النقل الداخلي ما زالت مستمرة حتى شهر أكتوبر القادم، في لإطار استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، ويمكن لجميع المعلمين المتقدمين للحركة الدخول الآن عبر رابط وزارة التربية الكويتية الإلكتروني، وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ومعرفة النتيجة الآن، وفيما يلي رابط الإستعلام وفيديو توضيحي لطريقة الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة.

صورة مبنى وزارة التربية المصدر جوجل

أحمد الوهيدة:

-تم الانتهاء من إصدار جميع قرارات النقل الخارجي بنجاح قبيل انتهاء فترة القرار الوزاري . – التعليم العام انتهى من قرارات النقل الخارجي لعدد( ١٩٤٦) معلم ومعلمة وعدد(٣٨٠) وظيفة إشرافية. -اصدار قرارات النقل الداخلي مازالت مستمرةحتى آخر اكتوبر.https://t.co/nKJfJoTNdC… pic.twitter.com/0dqCViIUtU — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) September 26, 2023

نتيجة النقل الخارجي للمعلمين 2023 الكويت

الدخول على رابط وزارة التربية الكويتي eservices.moe.gov.kw .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للدخول الرقم المدني والرقم السري.

النقر على أيقونة خدمات النقل الداخلي والخارجي للهيئة التعليمية.

تسجيل بياناتك الشخصية المطلوبة للإستعلام.

النقر على زر عرض النتيجة.

وزارة التربية الكويتية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية الكويتية السيد أحمد الوهيدة، أنه تم توزيع المعلمين والمعلمات على جميع أنحاء المناطق التعليمية، وفقاً للخطط المعتمدة ووفقاً للشواغر في المناطق التعليمية تحقيقاً للأهداف المنشودة، وأضاف أن قرارات النقل الداخلي سوف تستمر حتى أخر يوم عمل نهاية أكتوبر القادم، وأشار الوهيدة ألأن هذا النقل جاء بناء على القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2016 ميلادي، الخاص بتنظيم طلبات نقل أعضاء الهيئة التعليمية والإشرافية، لتحقيق الفائدة للمعلمين وتنظيم العمل بالهيئات التعليمية في جميع محافظات الكويت.