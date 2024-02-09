ضبط 13422 زجاجة خمر! الداخلية الكويتية تضبط 3 متهمين بجلب أكبر شحنة خمور

أكد الشيخ فهد اليوسف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة على قدرة القطاع الأمني الجنائي والإدارة العامة للجمارك على التصدي بكل فعالية وحزم لمحاولات تهريب الخمور وتداولها في المجتمع، فقد جدد اليوسف تأكيده على عدم التهاون في مواجهة المهربين وتجار الخمور.

وزير الداخلية الكويتية أثناء عملية ضبط أكبر شحنة خمور

ضبط أكبر شحنة خمور

وفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية الكويتية أن التحقيقات قد كشفت عن تورط 3 أشخاص في عملية التهريب حيث تمت إحالتهم والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد حضر عملية حصر المضبوطات إلى جانب الوزير ووكيل الوزارة كل من:

وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع شؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس.

مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد مما يؤكد على جدية السلطات الأمنية في التصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها بشكل فعّال.

أشاد الشيخ فهد اليوسف ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف بجهود القطاع الأمني والجمارك في حصر أكبر ضبطية خمور مستوردة في العام 2024 التي تم ضبطها في ميناء الشويخ، وقد بلغت قيمتها السوقية المليون دينار حيث إنها مكونة من 13,422 زجاجة خمر، كما عبر اليوسف والنواف عن شكرهما للجهود المخلصة في مكافحة تهريب المواد المخدرة والمسكرة إلى البلاد.

من الجدير بالذكر أن المعلومات السرية قد أشارت إلى محاولة تهريب كمية كبيرة من الخمور في حاوية محملة بالأثاث قادمة من دولة آسيوية، وقد تم التنسيق مع قطاع المنافذ التابع للجمارك لضبط الحاوية، وتشكيل فريق مشترك بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجمارك لمتابعة التحريات والتصدي للمهربين.