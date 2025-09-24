أخبار الكويت

صعود مؤشرات بورصة الكويت في نهاية تعاملاتها

أنهت  بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، محققة إرتفاع بمؤشرها العام بمقدار (75.43) نقطة، ما نسبته (0.86%)، ليصل إلى مستوى (8884.23) نقطة.

بورصة الكويت

ووصلت كمية الأسهم المتداولة (621.4) مليون سهم، بقيمة (130.12) مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ (31344) صفقة نقدية.

كما زاد مؤشر السوق الرئيس بنسبة (0.72%) ما يعادل (57.96) نقطة، ليغلق عند مستوى (8141.54) نقطة, فيما حقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار (83.51) نقطة، أي (0.89%)، لينهي تداولاته عند مستوى (9508.45) نقاط.

وصعد مؤشر (رئيسي 50)، بمقدار (61.82) نقطة، ما نسبته (0.74%)، ليصل إلى مستوى (8380.84) نقطة.

