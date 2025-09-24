صعود مؤشرات بورصة الكويت في نهاية تعاملاتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، محققة إرتفاع بمؤشرها العام بمقدار (75.43) نقطة، ما نسبته (0.86%)، ليصل إلى مستوى (8884.23) نقطة.

ووصلت كمية الأسهم المتداولة (621.4) مليون سهم، بقيمة (130.12) مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ (31344) صفقة نقدية.

كما زاد مؤشر السوق الرئيس بنسبة (0.72%) ما يعادل (57.96) نقطة، ليغلق عند مستوى (8141.54) نقطة, فيما حقق مؤشر السوق الأول مكاسب بمقدار (83.51) نقطة، أي (0.89%)، لينهي تداولاته عند مستوى (9508.45) نقاط.

وصعد مؤشر (رئيسي 50)، بمقدار (61.82) نقطة، ما نسبته (0.74%)، ليصل إلى مستوى (8380.84) نقطة.