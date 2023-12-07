صحفي كويتي يوجه رسالة إلى يحيى السنوار عبر “إكس” ونتنياهو يتوعد

وجه الصحفي الكويتي، أحمد الجارالله، رسالة إلى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، يحيى السنوار، عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، عبر خلالها عن استغرابه قائلاً “في مؤتمرك الصحفي الذي تباهيت به كثيرا، سيد يحيى السنوار، لفت نظري قولك “أن تمشي في شوارع غزة بدون حراسة، وأنك مستعد للموت، وأنك غير خايف من اليهود ومخابرات إسرائيل، وأخذت تتباهى في هذا المؤتمر، وكأنك جبت الذيب من ذيله”.

وأكمل الجارالله تدوينته على حسابه في منصة “إكس” قائلاً “الذيب الذي أيقظته بدون حكمة أو روية كان يحاصر منزلك في خان يونس، ولم يجدك”.

واستطرد الصحفي الكويتي حديثه إلى وصف القوات الإسرائيلية من وجهة نظره، حيث وصفهم بالذئاب “وكذلك ذئاب إسرائيل التي أتحت لها فرصة تدمير وتهجير غزة، وعشرين ألف شهيد، وخمسين ألف جريح، ودمار ما بعده دمار”.

أعان الله شعب فلسطين

وعاد مرة أخرى الصحفي الكويتي بأطراف الحديث إلى السنوار “الذئاب الذي أيقظتهم بحثوا عنك في كل شوارع غزة، وما وجدوك كما قلت في مؤتمرك الصحفي”.

وختم الجارالله تدوينته بدعائه لشعب فلسطين “أعان الله شعب فلسطين”.

في مؤتمرك الصحفي الذي تباهيت به كثيراً، سيد #يحيى_السنوار لفت نظري قولك أن تمشي في شوارع #غزة بدون حراسة وأنك مستعد للموت وأنك غير خايف من #اليهود ومخابرات #إسرائيل وأخذت تتباهى في هذا المؤتمر وكأنك جبت الذيب من ذيله …الذيب الذي أيقظته بدون حكمة أو روية كان يحاصر منزلك في… pic.twitter.com/Vz5iTUWCM9 — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) December 7، 2023

القوات الإسرائيلية تحاصر منزل السنوار

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح أمس، أن القوات الإسرائيلية تحاصر منزل زعيم حركة حماس يحيى السنوار في خان يونس جنوب غزة.

وأعلن نتناهو في بيان “أريد إطلاعكم على شيئان، لقد قلت أمس الثلاثاء، أن قواتنا قادرة على الوصول إلى أي مكان في غزة، وهي تحاصر الآن منزل يحيى السنوار، وثاني شئ هو أننا نمارس ضغوطا على الصليب الأحمر كي نقوم بزيارة مختطفينا”.

وأشار نتنياهو إلى أنه تحدث بالفعل، الأربعاء، مع رئيسة الصليب الأحمر، وقال “يجب عليكِ التوجه نحو قطر التي ثبت أن لها أداة ضغط على حماس، وأن تطالب بضرورة أن يكون هناك فرصة لزيارة المختطفين الإسرائيليين وتزويدهم بالأدوية”.

وأفرجت حماس بالفعل عن مئات الرهائن خلال فترة الهدنة التي كانت قائمة لأيام قليلة (أسبوع)، ولكن ما زال هناك أكثر من 130 رهينة تحتفظ بهم حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.

مستمرون في بذل الجهود حتى يقدم قادة حماس إلى العدالة

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، ردا على تقارير عبرية زعمت أن قائد حماس، يحيى السنوار، وقادة آخرين، يحاولون الهروب من غزة عن طريق ممر (فيلادلفيا) بين مصر وغزة “إن الحدود بين مصر وغزة، هي حدود مع دولة ذات سيادة، ولا نستطيع الحديث عن طريقة للوصول إلى هناك، ومستمرون ف بذل قصارى الجهد حتى يتم تقديم قادة حماس إلى العدالة”.

وأكد ليفي على أن الحرب مستمرة مع حماس، لأن الحركة الفلسطينية هي التي بدأت الحرب، وأضاف “مصممون على تفكيك حماس، وتدمير قدراتها” وفقا لتعبيره.

وزعم ليفي أن إسرائيل حصلت على مكان أكبر مخازن الأسلحة لحماس قريبا من أحد المدارس، وقام ليفي بادعاء أن حماس تخبئ الأسلحة في مناطق وأماكن مدنية، وهذا يعرض حياة المدنيين للخطر.