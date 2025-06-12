الدينار الكويتي ليس بالعملة العادية أو الهامة لأهلنا وأحبائنا في دولة الكويت فحسب، فهي عملة مهمة للمصريين نظرًا لوجود عدد كبير من المصريين العاملين في دولة الكويت، أو المسافرين إليها والذين يرسلون لأهلهم أموالًا بالدينار الكويتي أو يحتاجون للدينار عند السفر للكويت.

سعر العملة الكويتية

ويشهد سعر الدينار الكويتي إستقرارًا نوعيًا، حيث استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 12-6-2025، بالبنوك المصرية، وذلك بحسب تعاملات البنوك في بداية التعاملات حيث سجل فى البنك الأهلى المصري 160.6 جنيه للشراء و 162.04 جنيه للبيع.

ونقدم لكم في موقعنا” موقع نجوم مصرية”، تقريرًا شاملًا حول سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

السعر في البنوك

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 12 – 6-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

161.08 جنيه للشراء.

162.05 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

160.6 جنيه للشراء.

162.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

155.7 جنيه للشراء.

162.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

158.2 جنيه للشراء.

161.8 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

157.07 جنيه للشراء.

162.1 جنيه للبيع.