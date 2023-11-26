“خالد الجراح الصباح” وزير الدفاع السابق في الكويت يقضي سبع سنوات في السجن

في خطوة غير مسبوقة في الكويت، قضت محكمة التمييز الكويتية، يوم الأحد 26 نوفمبر 2023، بحبس وزير الدفاع السابق خالد الجراح الصباح سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك في قضية اتهامه بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.

السيرة الذاتية للوزير السابق خالد الجراح الصباح:

ولد خالد الجراح الصباح في مدينة الكويت عام 1955، وحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية علي الصباح العسكرية عام 1977، ثم شهادة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان الكويتية عام 1988.

تدرج في المناصب العسكرية حتى وصل إلى رتبة فريق ركن، ثم عُين رئيسًا للأركان العامة للجيش الكويتي في 4 مارس 2012.

في 4 أغسطس 2013، عُيّن نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع، وفي حكومة يناير 2014 عُين وزيرًا للدفاع، وفي 30 نوفمبر 2016 عُين نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية.

الاتهامات الموجهة للوزير السابق خالد الجراح الصباح:

وجهت النيابة العامة الكويتية إلى خالد الجراح الصباح، وعدد من المسؤولين السابقين في الجيش الكويتي، اتهامات بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش، وذلك من خلال صرف مبالغ مالية دون وجه حق، وإصدار أوامر بالتعاقد مع شركات غير مرخصة، وشراء معدات غير ضرورية.

الحكم على خالد الجراح الصباح:

قضت محكمة التمييز الكويتية، يوم الأحد 26 نوفمبر 2023، بحبس خالد الجراح الصباح سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، فيما ألزمت رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك الصباح برد مبالغ مالية بالقضية.

الأثر الناجم عن الحكم على خالد الجراح الصباح:

يُعد هذا الحكم سابقة قضائية مهمة في الكويت، حيث أنه يمثل أول حكم بالسجن على مسؤول حكومي سابق في قضية فساد، كما أنه يعكس عزم السلطات الكويتية على محاربة الفساد وتحقيق الشفافية في الشأن العام.

الخلاصة:

يُعد حكم محكمة التمييز الكويتية في قضية خالد الجراح الصباح خطوة مهمة في مكافحة الفساد في الكويت، كما أنه يبعث برسالة واضحة إلى المسؤولين الحكوميين مفادها أن القانون فوق الجميع، وأنهم سيحاسبون على أي مخالفات يرتكبون.