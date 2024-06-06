حكم بالسجن 7 سنوات لوزير كويتي ومسئولين بتهمة التورط في تربح غير قانوني

أصدرت محكمة التمييز في الكويت حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات ضد وزير الشؤون الاجتماعية السابق مبارك العرو، ووكيل سابق في وزارة الشؤون، ورئيس سابق لاتحاد الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى مواطن آخر.

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت



ويأتي هذا الحكم بعد ثبوت تورطهم في تحقيق ربح غير قانوني من خلال مناقصة أُسندت لشركة معينة دون اتباع الإجراءات القانونية المناسبة.

ووفقًا لما نقلته صحيفة “القبس” فإن المحكمة قضت بأن المتهمين جميعًا يستحقون العقوبة بناءً على دليل قوي يثبت تورطهم في التربح والتنفيع على حساب القوانين.

وقد كانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أسندت إلى المتهمين الأربعة اتهامات بالتورط في تحقيق ربح غير مشروع من مناقصة داخل البلاد، وهي إحدى الشركات.

وقد تصدر هذا الحكم في إطار جهود الحكومة الكويتية في مكافحة الفساد وتطبيق العدالة القانونية، ويُعتبر رسالة قوية بأن القوانين لا تفرق بين أحد، وأن المسؤولين عن إدارة الشؤون العامة مسؤولون أمام القانون تمامًا كما الجميع.

وفي 21 نوفمبر 2023 فقد صدرت قرارات من محكمة الوزراء برئاسة المستشار هاني الحمدان تقضي بسجن مبارك العرو، الذي كان وكيلاً لوزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً، ومديراً لاتحاد الجمعيات السابق، لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإقصائه من منصبه، بالإضافة إلى سجن مالك الشركة المذكورة بنفس المدة، مع إبعاده عن البلاد، نظراً لكونه مواطناً خليجياً، وتلك الأحكام جاءت بناءً على تقارير نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط”.



وتتهم النيابة العامة مبارك العرو بالاتفاق مع الشركة التي يمتلكها المتهم الرابع على إبرام عقد لتنفيذ نظام للرقابة على المنتجات في الجمعيات التعاونية، ومع ذلك لم يتم تنفيذ هذا العقد، مما يشير إلى أنه كان مجرد واجهة للتربح على حساب المال العام.

ويُذكر أن مبارك زيد العرو المطيري البالغ من العمر 46 عاماً قد شغل منصب نائب في مجلس الأمة الكويتي عام 2020، وكان قد تولى مناصب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني خلال الفترة من 28 ديسمبر 2021 حتى 1 أغسطس 2022.

ويذكر أن دعا أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى محاربة الفساد في البلاد وتنويع مصادر الدخل.

