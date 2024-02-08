تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جمع وزير الخارجية الكويتي بنظيره السعودي ومقابلة سفيرة الولايات المتحدة بالكويت

أجرى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصال هاتفي بوزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الذي قدم له خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية لدولة الكويت.



وصرحت وزارة الخارجية في بيان لها إن بن فرحان أعرب عن أطيب تمنياته للوزير اليحيا بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل الوثيق بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة ومصالح الدولتين والشعبين الشقيقين وبما يعزز مسيرة التعاون الخليجي المشترك.



واستقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الكويت السفيرة كارين هيديكو ساساهارا.



وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين الدولتين الصديقين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما، إضافة إلى بحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الكويت مالك محمد فاروق.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل توطيدها في المجالات كافة.

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت لعملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة إسطنبول التركية وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا من ضمنهم عناصر تابعة لقوات الأمن التركية.



وإذ تؤكد الوزارة رفض دولة الكويت القاطع للعنف والإرهاب، فإنها تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الجمهورية التركية الصديقة ولأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.٫