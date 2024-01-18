تعيين أول حكومة جديدة تحت قيادة الأمير مشعل فهل تكون حكومة الاستقرار

أعلن تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح ،بعدما أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح قرارًا بتشكيل الحكومة الجديدة .

وقد قام رئيس الوزراء السابق أحمد نواف الأحمد الصباح بتقديم استقالته والحكومة عقب وفاة الشيخ الأمير نَواف الأحمد الجابر الصباح في 16 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2023 وتولي الشيخ مشعل الحكم وأصبح أمير للبلاد.

وقرر الشيخ مشعل الأحمد الصباح تعيين السفير الكويتي السابق في الولايات المتحدة الأمريكية ونائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء وتم تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجدد.

وعليه، أعلنت الوزارة الجديدة، يوم الأربعاء الماضي، 12 وزيرا ووزيرة وهم كالتالي:

فهد يوسف الصباح نائباً لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة.

عماد عبد العزيز العتيقي نائبا لرئيس الوزراء ووزير النفط.

أنور علي عبد الله المضف وزير المالية ووزير الدولة والمشاكل الاقتصادية.

عبد الله حمد عبد الله الدائمان وزيرا للتجارة والصناعة.

عبد الله علي عبد الله اليحيى وزيرًا للخارجية.

نورة محمد خالد المعشان وزيرة للأشغال العامة ووزيرة الدولة.

استقرار سياسي

تعتبر حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح الحكومة السادسة في الكويت خلال عام واحد، إذ تم تشكيل خمس حكومات في عهد الشيخ الراحل نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح.

وأجريت ثلاثة انتخابات برلمانية خلال العام الأخير، والتي أبرمت اتفاقًا للانقسامات بعد انتخاباتها هي فجوة حكومات الكويت وحل برلمانها.

وأدى عدم تخصيص اليمين في الكويت إلى التأثير على إصلاحات ومشاريع تنمية الشبكات العصبية وقطاع التعليم، التي تأخرت بعض التعديلات الخاصة بها.

وفور تولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، الذي يبلغ من العمر 83 عامًا، مقاليد الحكم بعد رحيل أخيه غير الشقيق الشهر الماضي، استهداف الحكومة ومجلس الأمة، واعتبره “إضرارًا بمصالح البلاد والعباد”، مؤكدًا أنه لا بد من رؤية حقيقة للكويت وتحديد اهداف اقتصادية ومعيشية لخدمة المواطنين والارتقاء بمصلحة المواطن الكويتي.

وتستمر الميزانية العامة في الكويت تعتمد على الإيرادات النفطية تصل إلى 90% وتسعى الحكومة الجديدة إلى الاعتماد على مصادر جديدة للدخل القومي غير النفط.