تعليق الدراسة في الكويت لمدة 3 أيام وتفاصيل مراسم دفن الشيخ نواف الأحمد

قررت دولة الكويت تأجيل الدراسة في مدارسها لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم غد الأحد، تعبيرًا عن الحزن العميق بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح، الأمير الراحل للكويت الذي فارق الحياة صباح اليوم السبت.

وتقام مراسم دفن جثمان الشيخ نواف الأحمد الصباح غدًا الأحد في مسجد بلال بن رباح، وستكون هذه المراسم مخصصة لأقرباء الفقيد الذين سيشاركون في الوداع الأخير.

بيان نعي أمير الكويت

وأصدر الديوان الأميري الكويتي بيانًا يقول: “حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سوف يتقبل وأسرة آل صباح الكرام التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الاثنين من الساعة 9 صباحًا وحتى أذان الظهر، ويوم الثلاثاء من الساعة 9 صباحًا وحتى أذان الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب”.