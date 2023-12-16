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تعليق الدراسة في الكويت لمدة 3 أيام وتفاصيل مراسم دفن الشيخ نواف الأحمد

محمد الحكيم

قررت دولة الكويت تأجيل الدراسة في مدارسها لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم غد الأحد، تعبيرًا عن الحزن العميق بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح، الأمير الراحل للكويت الذي فارق الحياة صباح اليوم السبت.

وتقام مراسم دفن جثمان الشيخ نواف الأحمد الصباح غدًا الأحد في مسجد بلال بن رباح، وستكون هذه المراسم مخصصة لأقرباء الفقيد الذين سيشاركون في الوداع الأخير.

بيان نعي أمير الكويت

وأصدر الديوان الأميري الكويتي بيانًا يقول: “حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سوف يتقبل وأسرة آل صباح الكرام التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الاثنين من الساعة 9 صباحًا وحتى أذان الظهر، ويوم الثلاثاء من الساعة 9 صباحًا وحتى أذان الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب”.


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عن الكاتب:
محمد الحكيم

صحفي حُر ومترجم أهتم بالصحافة الإلكترونية فهي حياتي التي أعيشها، وكذلك الترجمة، أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة بدأت العمل في الصحافة، والترجمة على التوازي منذ العام2007، أسعى إلى حياة الرفاهية وأحب نشر المحتوى الصحفي خاصة الخدمي الذي يساعد القاريء على الوصول إلى إما المعلومة المفيدة أو استخدام ما أنشره في حياته في جميع أنحاء المجالات، وأتمنى الرقي لشعبي العربي وانتشار السلام في العالم أجمع والمعيشة الجيدة للجميع وحل جميع مشاكل العالم لكي تسود مشاعر الحب والسلام والرحمة بين الجميع.

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