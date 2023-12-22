بيان هام من صحة الكويت بشأن متحور JN.1 لفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الكويتية، أنه لم يتم رصد متحور JN.1 لفيروس كورونا في الكويت حتى الآن، عكس ما تم الإعلان عنه في بعض الدول الأخرى، وذلك بحسب “وكالة الأنباء الكويتية”.

شعار وزارة الصحة الكويتية _ مصدر الصورة: سبق

بيان وزارة الصحة الكويتية

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن فرق الفحص الجيني مستمرة في عملها لرصد الأنماط السائدة لفيروس كورونا وغيره من الفيروسات، مشيرة إلى أن ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمرا متوقعا ولا يدعو إلى القلق.

وأضافت الوزارة أنها وفرت النسخة المحدثة من لقاح «كوفيد» في 42 مركزا للصحة الوقائية ويغطي السلالات السائدة من الفيروس، ناصحة بأخذه وبالأخص لذوي عوامل الاختطار مثل الفئة العمرية فوق الـ 60 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة من البالغين.

ظهر في المملكة والصحة تطمئن المواطنيين

وفي هذا السياق قالت وزارة الصحة السعودية، أن ما يعرف بـ متحور “J.N.1” الذي جرى رصد سرعة انتشاره محلياً، ليس مرضاً جديداً، إنما عبارة عن سلالة فرعية من فيروس كورونا، ضمن قائمة المتحورات الطويلة.

وأكدت الوزارة أن متحور كوفيد “J.N.1” فيرس سريع الانتشار مثل بقية المتحورات الفرعية، ولم تظهر أي إشارات عن ارتفاع في شدته أو حتى مدى مقاومته للقاحات.

وأضافت هيئة الصحة العامة السعودية “وقاية” في بيان عبر حسابها على منصة إكس، أنه تم رصد سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، وأنه لم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة، مؤكدة عدم وجود ما يثير القلق.

وشددت هيئة الصحة العامة “وقاية” على أن مختبراتها تجري فحصاً خاصاً بـ التسلسل الجيني لعينات كوفيد -19 باستمرار، ما يساعد في رصد أي أنماط أو متحورات جديدة، مشيرًا إلى أن المتحورات الفرعية من سلالة “كوفيد” أمر معتاد ومتكرر، إذ تكون سريعة الانتشار لكن ليست بضراوة السلالات التي ظهرت بداية الجائحة.

أعراض متحور كورونا الجديد

حسب موقع timesofindia فإن هناك عدد من الأعراض والحقائق التي تميز هذا المتحور ومنها:

1-شديد العدوي

يصيب المتحور الجديد JN.1 أجهزة الجهاز المناعي، وذلك بحسب موقع الجمعية الطبية الأمريكية.

2- مخاطر صحية منخفضة

بحسب منظمة الصحة العالمية، لا يشكل متحور كورونا JN.1 تهديدًا خطيرًا للصحة العامة. وقالت منظمة الصحة العالمية استناداً إلى الأدلة المتاحة، إن المخاطر الإضافية على الصحة العامة العالمية التي يشكلها JN.1 تم تقييمها حالياً على أنها منخفضة.

3- أعراض JN.1

بعض أعراض متحور كورونا JN.1 هي: السعال، والتهاب الحلق، والاحتقان، وسيلان الأنف، والعطس، والتعب، والصداع، وآلام العضلات، وتغيير حاسة الشم والتذوق، وهذه العلامات تشبه إلى حد كبير أعراض الأنفلونزا الموسمية، لذا يجب توخي الحذر.

4- الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة هم كبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة.