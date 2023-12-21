أخبار الكويت

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على إرتفاع

آياتي خيري

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الخميس، بارتفاع مؤشرها العام 10.81 نقطة ليبلغ مستوى 6830.82 نقطة بنسبة ارتفاع وصلت لـــ 0.16 % .

بورصة الكويت

مدخل بورصة الكويت _ مصدر الصورة: سكاي نيوز عربية

وصعد مؤشر السوق الرئيسي 76.71 نقطة ليصل لمستوى 5582.63 نقطة بنسبة ارتفاع 1.39% من خلال تداول 46.4 مليون سهم عبر 2617 صفقة نقدية بقيمة 7.5 ملايين دينار (نحو 22.8 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 12.28 نقطة ليصل عند مستوى 7491.20 نقطة بنسبة انخفاض 0.16% من خلال تداول 82.7 مليون سهم عبر 5625 صفقة بقيمة 28.7 مليون دينار (نحو 87.5مليون دولار).

وتم تداول 129.2 مليون سهم عبر 8242 صفقة نقدية بقيمة 36.2 مليون دينار (نحو 110.4 ملايين دولار).

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of آياتي خيري
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل