بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على إرتفاع
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الخميس، بارتفاع مؤشرها العام 10.81 نقطة ليبلغ مستوى 6830.82 نقطة بنسبة ارتفاع وصلت لـــ 0.16 % .
وصعد مؤشر السوق الرئيسي 76.71 نقطة ليصل لمستوى 5582.63 نقطة بنسبة ارتفاع 1.39% من خلال تداول 46.4 مليون سهم عبر 2617 صفقة نقدية بقيمة 7.5 ملايين دينار (نحو 22.8 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 12.28 نقطة ليصل عند مستوى 7491.20 نقطة بنسبة انخفاض 0.16% من خلال تداول 82.7 مليون سهم عبر 5625 صفقة بقيمة 28.7 مليون دينار (نحو 87.5مليون دولار).
وتم تداول 129.2 مليون سهم عبر 8242 صفقة نقدية بقيمة 36.2 مليون دينار (نحو 110.4 ملايين دولار).