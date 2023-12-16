بعد 3 سنوات من الحكم.. وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد في سطور

خيم الحزن على دولة الكويت العربية وذلك بعدما أعلن الديوان الأميري الكويتي خلال الساعات الماضية خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعدما تعرض لأزمة صحية خلال الأيام الماضية وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى ليفارق الحيا صباح اليوم السبت بعد رحلة عطاء لدولة الكويت تولى فيها الحكم أكثر من ثلاثة أعوام وانتقل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 86 عام.

وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت

دور الشيخ نواف الأحمد في تأسيس دولة الكويت الحديثة

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ولد في عام 1937م وكان له دور بارز جدًا في تأسيس دولة الكويت الحديثة بالإضافة إلى مساهمته في بناء الدولة وتنميتها منذ استقلالها في عام 1961م، وبعد ذلك تولى العديد من المناصب القيادية في تكشيل الحكومة الكويتية منها وزارة الداخلية والدفاع الكويتية ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية وكان له دور بارز في هذه المناصب واستطاع أن يحقق إنجازات واضحة خلال توليه هذه المناصب الهامة.

اختيار الشيخ نواف الأحمد بأن يكون ولي عهد الكويت

في عام 2006 قام أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باختيار الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بأن يكون ولي العهد خلفه نظرًا لجدارة الشيخ نواف وكفائته ومن هنا بدأت رحلة عطاء وإنجازات الشيخ نواف للكويت، حيث مثل الشيخ نواف دعمًا قويًا ومساعدًا للشيخ صباح على مدى 15 عامًا وقد ساهم في استكمال مسيرة البناء والتطوير في الكويت، حتى تولية إمارة دولة الكويت.

الشيخ نواف الأحمد يتولى مقاليد الحكم

في سبتمبر عام 2020 تولى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد حكم دولة الكويت عقب وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واستطاع الشيخ نواف أن يقف في مواجهة التحديات خلال فترة توليه الحكم بما في ذلك تفشي جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط ، كما يعد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أحد أعلام الكويت البارزين ورمزاً للوحدة والتقدم بعد حياة حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة بلاده وشعبه، كما عمل الشيخ نواف الأحمد على تعزيز العلاقات الدولية مع الكويت لا سيما التعاون الاقتصادي والسياسي على مستوى الوطن العربي والعالمي، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.

الشيخ نواف الأحمد داخل المستشفى بسبب وعكة صحية

قبل أسبوعين أعلن الديوان الأميري الكويتي بأن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد دخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وكانت حالته الصحية مستقرة، وقد قال الديوان الأميري في بيان له خلال الساعات الماضية: (ببالغ الحزن والأسى ننعى الى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت).