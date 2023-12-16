بعد وفاة أمير الكويت.. من هو الأمير “مشعل الأحمد الصباح” ولى عهد الكويت ؟

أعلن اليوم الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير الكويت الشيخ “نواف الأحمد الصباح”، عن عمر يناهز 86 عاما بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها في حكم دولة الكويت، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نقل علي إثرها للمستشفى.

من هو الأمير “مشعل الأحمد الصباح” ولي العهد

ولد الأمير “مشعل الأحمد الصباح” فى27 سبتمبر 1940، ونشأ في بيت الحكم، فهو الابن السابع لحاكم الكويت “الشيخ أحمد الجابر الصباح” وأخ لثلاثة حكام وهم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

تلقى تعليمه في مدرسة المباركية، والتي تعد أول مدرسة نظامية في دولة الكويت، والتحق بكلية “هندون” في المملكة المتحدة لدراسة علوم الشرطة، وتخرج منها عام 1960، وبعد تخرجه التحق بالعمل في وزارة الداخلية، وتدرج في المناصب حتى أصبح في عام 1967 رئيساً للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد، واستمر في ذلك المنصب حتى عام 1980، وولي عهد الكويت متزوج، وله 5 أبناء ذكور و7 إناث.

أصدر الشيخ نواف الأحمد أمرا أميريا في يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 بتزكيته لولاية العهد، وبايعه مجلس الأمة بالإجماع وليا للعهد في جلسته الخاصة التي عقدها صباح يوم الخميس 8 أكتوبر 2020.