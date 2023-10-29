بسواعد وطنية كويتية.. وحدة أورام مستشفى جابر النسائية تجري أكثر من 100 جراحة ناجحة خلال 6 أشهر

استطاعت وحدة أورام مستشفى جابر الأحمد النسائية في دولة الكويت أن تجري أكثر من 100 جراحة ناجحة خلال 6 أشهر بسواعد من الكوادر الوطنية الكويتية المتميزة.

بيان مختصر- المصدر: كونا

وفي بيان صحفي أصدرته إدارة المستشفى أمس السبت، قالت أن المستشفى ملتزمة بضمان حصول كل مريضة على أعلى مستوى من الرعاية المتخصصة في تخصصات أورام المبايض، وعنق الرحم والرحم، وغيرها من الأورام النسائية، وذلك وفقا لأحدث التقنيات الطبية العالمية، وسواء عبر الروبوت الجراحي أو المنظار، أو عبر نظام “تتبع الغدد الخافرة بالصبغة الفلورسية”، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

منارة أمل لنساء الكويت اللاتي يكافحن السرطان

وأكد البيان الذي أصدرته مستشفى جابر الأحمد أمس، أن الوحدة تقوم بتوفير البرنامج المنهجي المتكامل، والذي يناسب كل حالة على حده فيما يتعلق بالعلاج الكيميائي، أو التغذية الصحية، أو التأهيل العملي والحركي أو الدعم النفسي، ويكون ذلك عبر منظومة تنسيق بين الأقسام الطبية المعنية وبين الفريق الجراحي.

وذكرت الدكتور منال جابر، رئيس قسم النساء والولادة في المستشفى، أن نجاح وحدة الأورام النسائية في تحقيق هذا الإنجاز، إنما يعكس التزام المستشفى بتقديم أعلى وأفضل مستوى من الرعاية الصحية المتكاملة، كما أن وحدة الأورام النسائية هي في منزلة “منارة أمل لنساء الكويت اللاتي يكافحن السرطان”، وذلك لما تقوم بتقديمه من خدمات تهتم برعاية وعلاج المرضى وفقا لأحدث البروتوكلات الطبية العالمية.

التعافي بعد السرطان

ونوه البيان إلى أن وحدة أورام مستشفى جابر الأحمد، استحدثت عيادة (التعافي بعد السرطان)، وهي عيادة تهتم بجودة وصحة حياة المرأة أثناء الرحلة العلاجية وبعد الوصول إلى مرحلة التعافي أيضا، وتشرف على هذه العيادة اختصاصية أمراض النساء والولادة والمسالك البولية في المستشفى الدكتورة ندى الإبراهيم.

وأفصح البيان عن أن البرنامج المنهجي يشمل التقييم الشامل والتشخيصي، وخطة العلاج الخاصة لكل مريضة، وأن العلاج الكيميائي يتم إدراجه إلى جانب الجراحة مع التنسيق المشترك مع الأقسام المعنية، وهذا يسمح باستراتيجية علاجية أكثر تفصيلا وفعالية مما يزيد من فرص التعافي.