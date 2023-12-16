بحالة من الحزن والأسى.. الديوان الأميري الكويتي يُعلن وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

توفى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت في صباح اليوم السبت الموافق 16-12-2023، عن عمر ناهز 86 عاماً، وأعرب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح عن بالغ الحزن والأسى في وفاة أمير البلاد، الذي انتقل إلى جوار ربه.

وتقدم الوزير الصباح بخالص العزاء إلى الشعب الكويتي والأُمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة.

السيرة الذاتية للشيخ نواف الأحمد الجابر

ولد الشيخ نواف الأحمد في وسط مدينة الكويت، في 25 يونيو من عام 1937، ونشأ في قصر دسمان، وهو بيت الحكم في الكويت إبّان إمارة والده الشيخ أحمد الجابر الصباح ما بين عامي 1921 – 1950.

تلقى الأمير نواف الأحمد تعليمه في مدارس الكويت المختلفة، حيث درس في مدارس حمادة وشرق والنقرة، ثم في المدرسة الشرقية، إضافة إلى تحصيله في المدرسة المباركية، وهي أول مدرسة في تاريخ الكويت.

بدأ مسيرته المهنية في الخدمة العامة عام 1961، عندما عينه الشيخ عبدالله السالم الصباح أمير دولة الكويت آنذاك محافظاً لمحافظة حَوَلّي، وفي عام 1978، عين وزيراً للداخلية، وظل في هذا المنصب حتى عام 1988، عندما عُيّنَ وزيرًا للدفاع.

وبعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي عام 1991، عُيّن في عام 1991 وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل، وظل في هذا المنصب حتى عام 1992،وفي عام 1994، عُيّن نائباً لرئيس الحرس الوطني.

الديوان الأميري ينعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم وفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباحhttps://t.co/tEXF7OfFGB#كونا #الكويت pic.twitter.com/FEiiaAbL0S — كونا KUNA (@kuna_ar) December 16, 2023

وفي عام 2003، عُيّن نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية، وفي عام 2006، أصدر الشيخ صباح الأحمد أمرًا أميريًّا بتزكية الشيخ نواف الأحمد وليًا للعهد، وفي عام 2020، توفي الشيخ صباح الأحمد، وتولى الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم في دولة الكويت.

سيبقى الشيخ نواف الأحمد في ذاكرة الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية كقائد حكيم ورجل دولة أخلص لوطنه وأمته