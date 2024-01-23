بالفيديو: اعتقال عسكري هاجم مواطناً في مطار الكويت بسكين

أعتقل عسكري في مطار الكويت الدولي بعد أن تم تداول مقطع فيديو صادم على وسائل التواصل الاجتماعي.

يظهر في الفيديو العسكري وهو يهاجم مواطنًا باستخدام سكين، وهذا الحادث أثار استنكار السلطات الكويتية ودفعها لاتخاذ إجراءات فورية.

مطار الكويت

ووفقًا للتقارير المحلية فقد اندلعت مشاجرة عنيفة بين العسكري والمواطن في مطار الكويت الدولي، وتطورت بسرعة إلى تبادل للضرب.

وفي ذروة المشاجرة فقد أمسك العسكري بسكين حادة وهدد بها المواطن.

وقد تدخل رجال الأمن والمارة لفض الاشتباك، في حين قام شخص ثالث بتصوير الحادثة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تدخلت وزارة الداخلية على الفور وأفاد مصدر أمني بأنه تم فتح تحقيق في الحادثة واستجواب العسكري العامل في مرور المطار.

وقد تم اتخاذ قرار بحجزه لمدة 10 أيام في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.

وتعمل السلطات المختصة على البحث عن المواطن الآخر الذي شارك في المشاجرة، والشخص الثالث الذي قام بتوثيقها بواسطة هاتفه المحمول.

وفي بيان صادر عن إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية فقد تم الإعلان عن فتح تحقيق عاجل في الحادثة واتخاذ جميع الإجراءات الانضباطية والقانونية اللازمة للتعامل معها.

وتنديداً بالحادثة فقد قررت السلطات الكويتية الاحتفاظ بالعسكري لمدة 10 أيام لمزيد من التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.