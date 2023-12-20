بالفيديو .. أمير الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

أدى صباح اليوم الأربعاء 20 ديسمبر لعام 2023 الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الجديد، اليمين الدستورية بالجلسة الخاصة لمجلس الأمة تطبيقاً لنص المادة (60) من الدستور الكويتي، خلفاً للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية منذ أيام.

الحاكم الـ17 لدولة الكويت

ويبدأ الشيخ مشعل حكم دولة الكويت ليكون هو الحاكم رقم 17 لها، وذلك بعد أن تلا القسم الدستوري الذي قال فيه “أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه”، وفق ما أقره الدستور الكويتي الذي نص على أن “يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين”

يأتي حلف اليمين اليوم بعد أن نادى مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي يوم السبت الماضي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميراً للبلاد وفقاً للدستور وقانون توارث الإمارة، ليكون الحاكم الـ17 لدولة الكويت خلفاً لأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل يوم السبت الماضي عن عمر 86 عام.

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الأمانة ثقيلة

وفي مستهل حديث أمير الكويت الجديد، قال الشيخ مشعل في كلمته أمام مجلس الأمة تعبيراً عن مدى إحساسه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه”ما أثقل حمل الأمانة وأنا اليوم قد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا.. أعاهد الله ثم الشعب الكويتي أن أكون مواطنا مخلصا لوطنه حريصا على مصالح العباد وأحافظ على الوحدة الوطنية”

وتابع الشيخ نواف “هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين وبالتالي لم نلمس أي تصحيح للمسار”.

وأضاف “ما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب.. وما حصل في ملف الجنسية وملف العفو وما ترتب عليه من تداعيات.. وما حصل من تسابق لملف رد الاعتبار هو خير شاهد على مدى الإضرار بمصالح البلاد في ظل سكوت أعضاء السلطتين”.