بالصور .. أمير الكويت الجديد يتقدم الصفوف في جنازة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح

أقيمت منذ قليل صلاة الجنازة على أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتقدم صفوف المصلين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد الجديد خلفاً لأخيه الذي وافته المنية يوم أمس السبت، ونقل التليفزيون الكويتي مراسم الجنازة على الهواء مباشرةً من مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.

رحيل الأمير السادس بعد الاستقلال

رحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأمير السادس لدولة الكويت بعد الاستقلال عن عمر ناهز الـ86 عاماً، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية منذ عدة أيام استدعت نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

خبر وفاة الأمير الراحل أعلنه الديوان الأميري في بيان قال فيه “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت”.

أستلم الشيخ نواف الصباح حكم دولة الكويت منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد أن شغل العديد من المناصب الهامة على رأسها تقلده منصب وزير الداخلية لمدة جاوزت العشر سنوات، ووزير الدفاع، ثم ولياً للعهد منذ عام 2006.

كان للأمير الراحل العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث وسع من سياسة الإحلال بوزارة الداخلية الكويتية، ليفسح المجال لمواطني الكويت بشكل أوسع في تقلد الوظائف بالوزارة.

كما أسهم الفقيد في بناء ودعم التكامل الأمني في كل من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

من هو أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

تقلد مشعل الأحمد الجابر الصباح، منصب ولي عهد الكويت عام 2020 بتزكية من الأمير الراحل الشيخ نواف، ومبايعة مجلس الأمة الكويتي.

ولد أمير الكويت الجديد في عام 1940، وهو الابن السابع لحاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح، وتولى ثلاثة من أخوته إمارة الكويت، وهم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

التحق بالعمل بوزارة الداخلية بعد تخرجه من كلية الشرطة، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيساً للمباحث العامة وهو في السابعة والعشرون من عمره.

عين في عام 2004 نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، واستمر في هذا المنصب حتى تقلد ولاية العهد في 2020.