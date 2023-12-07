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بأمر أميري.. إيقاف قرارات النقل والإعارة والندب والتعيين والترقية لهذه الفترة

دنيا يـٓـس

أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- صباح اليوم الخميس الموافق السابع من ديسمبر الجاري؛ قرارًأ ينص على إيقاف قرارات النقل والإعارة والندب والتعيين والترقية داخل جميع أجهزة الدولة.

إيقاف قرارات النقل والإعارة والندب والتعيين والترقية
إيقاف قرارات النقل والإعارة والندب والتعيين والترقية
بيان إيقاف قرارات النقل والإعارة والندب والتعيين والترقية _ الوطن الإلكترونية

نص قرار سمو ولي العهد على كلا المادتين التاليين:

  • المادة الأولى تنص على وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
  • في حين أن المادة الثانية نصت على تولى جميع أجهزة الدولة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

على ذلك قد بدأت الجهات الحكومية بتطبيق القرار وإيقاف أي إجراءات للتعيينات أو الترقيات استجابةً لهذا القرار الصادر من سمو ولي العهد، فعلى سبيل المثال قد أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نواف السعود تعميمًا بوقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، مطابقًا لما ورد في القرار، وبناءًا على ذلك فإن هذا القرار سيتم تطبيقه اعتبارًا من تاريخ 5 ديسمبر 2023 حتى إشعار آخر، مع سحب أي قرارات أو تعاميم صادرة تتعارض مع هذا القرار.


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عن الكاتب:
دنيا يـٓـس

محررة ومدونة للمواقع الإلكترونية ومنها نجوم مصرية، حاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة الإسكندرية، مهتمة بالكتابة في مجالات مختلفة.

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