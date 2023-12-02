النيابة الكويتية تحذر من تداول أي أنباء تتعلق بصحة الأمير وترتيب بيت الحكم .. نص البيان

أصدرت اليوم النيابة العامة بدولة الكويت، بياناً حذرت فيه من الخوض فيما يتعلق بصحة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، وكذلك تداول أي أنباء حول ترتيبات بيت الحكم خلال الفترة الحالية، وأكدت النيابة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاه من يتعرض لما يمس أمن دولة الكويت واستقرارها.

النيابة العامة الكويتية تحذر من نشر أي شائعات تخص الحالة الصحية للأمير مصدر الصورة: جريدة الأهرام

شائعات حول صحة الأمير

وكانت الساعات الأخيرة قد شهدت انتشار للشائعات حول صحة الأمير، وما سيتم بخصوص ترتيب بيت الحكم، الأمر الذي استدعى بيان النيابة العامة الذي قالت فيه “قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم * ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا» (سورة النساء آية رقم: 83)”.

وأضاف البيان “تابعت النيابة العامة بحرص شديد واهتمام بالغ ما قامت به بعض وسائل الإعلام وبعض الأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة والمقروءة، ورصدت العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة التي طالت الخوض في صحة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- وما يتعلق بترتيب بيت الحكم في دولة الكويت”.

وتابع البيان “ومما زاد هذه الشائعات بشاعة أن أصحابها قد اتخذوا من سلاح الكلمة أداة لنفث السموم داخل المجتمع بكل سبيل متذرعين بحجج واهية تتمثل في حرية التعبير، وسلامة النوايا، والخوف على مصلحة الوطن، متناسين عن عمد أو عن جهل -لا يعذر صاحبه- بأن هذه الشائعات في مضمونها وما تحدثه من أثر تفوق في أضرارها الوباء المتفشي والطاعون المستعر”.

الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه

وشدد البيان على الحرص على سلامة الوطن بقوله “وإذن فليس حسناً؛ بل شنيعاً أن ينتصب إنسان له بقية من عقل، وفيه ذرة من المروءة والمواطنة ليقوم بنشر الإشاعات والأقاويل التي تضر بأمن وطنه وسلامة أرضه؛ خائناً جهرة وعلانية أمانة الدفاع عن الوطن بالقلم والبيان،والفصاحة واللسان، متردياً بفعلته في مزالق الكذب والخداع، متوشحاً بعثرته في أوحال الغش والاحتيال؛ مجترئاً على ما لا يحسن، مدعياً ما لم يكن، محرفاً الكلم عن مواضعه، بغية إخفاء معالم القبح بالتدليس، ليكون بعد ذلك أفاكاً أثيماً مستلاً معول البهتان بحق الوطن؛ دجالاً يجعل من زخرف القول طلاءً لما تعاف النفوس من كذبه”.

وأختتم البيان بالتحذير من اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لنص الدستور بقوله “وانطلاقاً من نص المادة (167) من الدستور فإن النيابة العامة في هذا المقام تهيب بالجميع بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ارتكاب الجرائم الضارة بأمن الدولة الداخلي، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة، وستحرك الدعوى الجزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة إخبارية أو أي جهة مهما كانت تنشر أو تذيع أو تتناول -بأي وسيلة مهما تكن- ما يتعلق بصحة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، أو ما يتعلق بترتيب بيت الحكم داخل دولة الكويت وذلك عن طريق الكتابة أو الحديث المسجل أو الصورة أو المقاطع المرئية أو أي وسيلة أخرى سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة».

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

حفظ الله دولة الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه

وكان الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، قد تعرض لوعكة صحية منذ ثلاثة أيام، استدعت خضوعه للعلاج بأحد المستشفيات، بعدها أصدر الديوان الأميري بياناً أكد فيه على استقرار الحالة الصحية للأمير، وأنه سيبقى بالمستشفى للخضوع لبعض الفحوصات الطبية.