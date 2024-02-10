المعلمين يدعون لإعتصام أمام وزارة التربية الكويتية بسبب تطبيق نظام البصمة

دعى بعض المعلمين الكويتيين لإقامة اعتصام غداً الأحد أمام وزارة التربية الكويتية بعد قرار وزير التعليم الكويتي بتطبيق نظام البصمة في مدارس الكويت، اعتراضاً منهم على تطبيقها بدون اكتمال الهيكل التنظيمي وبدون اعتماد قانون الخدمة المدنية، وعدم الحصول على مستحقاتهم الوظيفية، جاء ذلك خلال لقاء الأستاذ عبدالله الشريف مع جريدة المجلس الكويتية عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

تطبيق نظام البصمة في مدارس الكويت- المصدر: وكالة المجلس عبر إكس

وأكد المعلم عبدالله الشريف أن بعض المعلمين تواصلوا على مدار 4 شهور ماضية مع قيادات الوزارة وأكدوا لهم أنهم لن يطبقوا نظام البصمة قبل تسوية مستحقات العاملين بالتدريس وحصولهم على مستحقاتهم، ولكنهم تفاجئوا بصدور قرارات وزير التعليم الكويتي بتطبيق نظام البصمة بالمدارس، دون أي توضيح منهم بشأنها ولا طريقة الاستخدام والتسجيل، بالإضافة إلى عدم النظر في حقوق المعلم، مؤكدين أن تطبيق نظام البصمة في منتصف العام قد يضر بتقييم المعلم.

فيديو/ المعلم عبدالله الشريف: وزير التربية الدكتور عادل العدواني قال لي «بأنه لن سيطبق البصمة إلا بعد إعتماد الهيكل التنظيمي».. فما الذي تغير!؟

•معلمون يتداعون لإقامة إعتصام «كرامة معلم» في الساعة الـ11 من ظهر يوم الاحد المقبل أمام مبنى وزارة التربية. pic.twitter.com/b01QRLiijl — المجلس (@Almajlliss) February 9, 2024

أعلنت وزارة التربية وبشكل رسمي تطبيق البصمة على الإدارات المدرسية اعتباراً من يوم الأحد المقبل 11 فبراير الجاري، جاء ذلك في بيان وجهته وكيلة التعليم بالتكليف حصة المطوع، إلى المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني وإدارة مدارس التربية الخاصة.

فيديو / مواطن: البصمة هدفها «سجن» المعلمين في الكويت لمنع سفرهم ، بدلاً من إيجاد حلول لمكافحة الغش وعدم إجازة الطلبة للقراءة والكتابة ! pic.twitter.com/pAIlgXqVvH — المجلس (@Almajlliss) February 10, 2024

والذي جاء فيه: “نهديكم خالص التحية والتقدير، وبالإشــــــــــــارة إلى الموضوع أعلاه وفـي إطـار تنظيم العملية التربوية والتعليمية بإثبات الـدوام ببصمة الاصبع بالإضافة الى متابعـة ونقل البيانات مـن المـدارس الى ديـــوان عـام الوزارة والمناطق التعليمية والعكس، وإلى الحاجـة لإجــراء البصمة التعريفية وإدخال البيانات في الأجهزة المخصصة لها، وعليه برجاء التفضل بالالتزام بالإجراءات التالية: