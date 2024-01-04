المجلس الوطني للثقافة والفنون الكويتي ينعي الأستاذ الراحل ناجي الزيد

نعى المجلس الوطني للثقافة والفنون الكويتي الكاتب والدكتور ناجي الزيد الذي توفي يوم الإثنين عن عمر يناهز الـ 75، وأصدر المجلس الوطني للثقافة والفنون بياناً ينقل فيه تعازي وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون بالنيابة عن العاملين في المجلس.

وقال المجلس في بيانه أن الراحل يعد من أبرز رجال الثقافة والأدب في المشهد الكويتي والعربي، ثمن المجلس جهود الفقيد في كلية الطب بجامعة الكويت وعضويته في هيئة تحرير سلسلة عالم المعرفة، يذكر أن الفقيد كان قد رحل يوم الإثنين الموافق الأول من يناير وهو دكتور وأستاذ صحفي وإعلامي كويتي هو دكتور في الطب البشري بجامعة الكويت، تخرج على يد الدكتور ناجي الزيد الكثير من طلاب الطب والجراحة العامة ودون الفقيد الكثير من المقالات ذات البصمة القوية في صحيفة الجريدة الكويتية وسلسلة عالم المعرفة.