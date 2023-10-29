الكويت: ميزانية التوظيف الجديدة تصل إلى 25 ألف درجة وتعديلات للإجازات والبعثات الدراسية

كشفت جريدة الأنباء الكويتية اليوم الأحد، أن ديوان الخدمة المدنية وجه خطاب جديد لكل من الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية بالدرجات المخصصة لها للإجازات والبعثات الدراسية، يفيد بأنه يجب على الراغبين في التسجيل التوجه لجهة العمل بصفتها المسؤول الأول وليس الديوان، كما أفاد مصدر مسؤول بديوان الخدمة المدنية وفقاً للأنباء، أن الترشيحات للتوظيف الحكومي مستمرة حاليا وفق 3 معايير.

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حوافز وتشجيعات لزيادة مخرجات الكادر الطبي

وهذا وقد صرح مصدر بوزارة الصحة أنه في إطار تشجيع وزيادة المخرجات من الكادر الطبي، فقد تقرر الآتي:

إن فئات بعثات الطب والمهن الطبية المساعدة مدفوعة التكاليف بالكامل. يصرف لها «مخصص شهري» إضافي من ديوان الخدمة المدنية بجانب راتب من وزارة الصحة. كما يصرف لهم تذكرة سنوية على شركة الخطوط الجوية الكويتية. يسدد لهم رسوم تعليم الأبناء حتى المرحلة الثانوية لمن يقل عمره عن 18 عاما.

ميزانية التوظيف للعام الجديد

كما أوضحت تقارير صحفية كشفت عنها الأنباء الكويتية، أن الدرجات الوظيفية الجديدة للباحثين عن عمل من الخريجين الجدد ومنتظري التوظيف، من المتوقع أن تتراوح بين بين 22 ألف إلى 25 ألف درجة وظيفية، وذلك وفق ما تم رصدة لميزانية عام 2024-2025.

والدرجات الوظيفية المطلوبة يتم تحديدها وفق احتياجات الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية المرتبطة آليا بديوان الخدمة المدنية، وبالتنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المختصة.