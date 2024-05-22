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الكويت: فتح ملفات فساد بالجملة وكشف حالات نهب للمال العام

أحمد مراد

تبدأ الحكومة الكويتية في الأيام القادمة في فتح عدد من ملفات الفساد في عدد من المجالات، حيث اتخذ القرار بفتح كل ملفات المناقصات والعقود المتعلقة بالمشاريع الخاصة بها، وذلك من أجل التأكد من مدى مطابقتها لقانون 49 لعام 2016.

وكانت الأولوية من بين كل تلك الملفات بحسب «تفتيش الكويت» ما يتعلق بالمبالغ التي أنفقت أثناء وباء كورونا، في ظل مبالغ قدرت بـ 5 مليارات دينار من أجل كشف الفساد وملاحقة المعتدين على المال العام.

كما أتت مشاريع البنية التحتية في المرتبة الثانية، وكذلك الطرق والجسور، والتي ستخضع لفحص طويل ودقيق.

وعلى صعيد متصل، كانت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”، قد اختتمت برنامج “تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الإداري والمالي للفئة الإشرافية” بالتعاون مع الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية لدى المشاركين، وبيان الجهود التي تم بذلها في سبيل مكافحة الفساد والحماية منه في المستقبل.

وفي أثناء البرنامج، تم شرح عدد من الآليات الحديثة التي تستخدم للكشف عن الفساد، والكشف عن الذمة المالية للخاضعين، وكذلك أنواع إقرارات الذمة المالية، والمواعيد التي يجب تقديمها فيها، وتفعيل مدونات السلوك الوظيفي للوقاية من الفساد.

 


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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


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