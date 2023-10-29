الكويت تُبعد ممرضة هندية ثانية لتأييدها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني

أبعدت اليوم الداخلية الكويتية ممرضة هندية ثانية من دولة الكويت، وجاء قرار الإبعاد بسبب تأييدها لإسرائيل في حربها على الشعب الفلسطيني، وكانت الممرضة التي تعمل بمستشفى الصباح قد نشرت ما يفيد ذلك على إحدى وسائل التواصل.

الداخلية الكويتية تبعد ممرضة هندية لتأيدها الحرب على فلسطين مصدر الصورة: موقع طريق الخليج

وصفت الفلسطينيين بالإرهابيين

وقامت الممرضة الهندية بنشر تضامنها مع إسرائيل وتأييدها لها، وذلك بعد أن نشرت “حالة” لها على تطبيق “واتساب”، تضمنت علم دولة الاحتلال ووصف في منشورها الشعب الفلسطيني بالإرهابيين.

وكشفت جريدة الرأي الكويتية أن الممرضة التي تعمل في وزارة الصحة، قد أقرت خلال التحقيق معها بتأييدها لإسرائيل، وذلك في الشكوى المقدمة من المحامي بندر المطيري.

وكانت النيابة العامة قد بدأت التحقيق في البلاغ المقدم في الواقعة منذ أسبوع، والذي تضمن تفاصيل ما قامت به الممرضة الهندية.