الكويت ترسل الطائرة الخامسة لإغاثة الفلسطينيين .. تفاصيل

أرسلت دولة الكويت صباح اليوم السبت 28 أكتوبر، الطائرة الخامسة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة، وصلت الطائرة المحلمة بنحو 10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية لمدينة العريش المصرية، وتنظر دورها في الدخول لقطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 21 يوم من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

مساعدات الكويت لقطاع غزة مصدر الصورة: وكالة الأنباء الكويتية

تنفيذاً لتعليمات أمير دولة الكويت

جدير بالذكر أن هذه الطائرة تأتي داخل المبادرة التي تقوم بها جمعية الهلال الأحمر الكويتي، بالتعاون والتنسيق بينها وبين وزارتي الخارجية والدفاع الكويتية، وتنفيذاً لتعليمات سمو أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد، وتوجيهات سمو الشيخ مشعل الأحمد ولي العهد، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن قوافل الإغاثة الكويتية كانت قد بدأت منذ يوم الإثنين الماضي، وهذا هو اليوم الخامس على التوالي، وقد بلغ حجم المساعدات ما يقرب 110 أطنان من المواد الغذائية والطبية والدوائية، كما تضمنت المساعدات سيارات إسعاف وعناية مركزة.

تأتي المساعدات الكويتية لقطاع غزة في يومها الخامس بعد ليلة شديدة الصعوبة قضاها سكان القطاع، بعد أن تعرضوا لقصف غير مسبوق مزامنة مع قطع الكهرباء والاتصالات والإنترنت عن القطاع بالكامل.