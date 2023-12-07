العدل الكويتية تستحدث عدة إجراءات خاصة بمنع السفر.. تعرف عليهم

أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله العثمان قرارًا إداريًا يتعلق بقسم منع السفر الذي يتبع للمطار؛ بهدف تسهيل الإجراءات على الأفراد الذين يتعاملون معه، فما هذه الإجراءات؟

مبنى وزارة العدل الكويتية _ الموقع الرسمي للوزارة

استحداث إجراءات خاصة بمنع السفر

تضمن هذا القرار مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها: