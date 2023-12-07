العدل الكويتية تستحدث عدة إجراءات خاصة بمنع السفر.. تعرف عليهم
أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله العثمان قرارًا إداريًا يتعلق بقسم منع السفر الذي يتبع للمطار؛ بهدف تسهيل الإجراءات على الأفراد الذين يتعاملون معه، فما هذه الإجراءات؟
استحداث إجراءات خاصة بمنع السفر
تضمن هذا القرار مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها:
- القيام بالتحقُّق من وجود أوامر منع السفر في نظام الحاسب الآلي.
- توفير الإمكانية لتوريد المبالغ المستحقة أو النفقات لأي شخص يرغب في سدادها بشكل كامل أو جزئي.
- رفع حالة منع السفر بعد استيفاء الإجراءات المناسبة تحت كود 0210 مع توثيق العملية في نظام الماسح الضوئي (الإمج).
- إصدار إشعار تنفيذ الحكم تحت كود 765 مع توثيقه أيضًا في نظام الماسح الضوئي (الإمج).
- تقديم شهادة لمن يحتاجها تحت كود 980.
- تسليم المبالغ خارج الإدارة تحت كود 745، ولكن يشترط حضور الدائن شخصيًا.
- إلغاء حجز المركبة بعد سداد كافة المبالغ المستحقة تحت كود 650.
- إجراء إثبات حالة تحت كود 710 وفقًا للإجراءات المذكورة أعلاه فقط.