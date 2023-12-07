أخبار الكويت

العدل الكويتية تستحدث عدة إجراءات خاصة بمنع السفر.. تعرف عليهم

دنيا يـٓـس

أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله العثمان قرارًا إداريًا يتعلق بقسم منع السفر الذي يتبع للمطار؛ بهدف تسهيل الإجراءات على الأفراد الذين يتعاملون معه، فما هذه الإجراءات؟

استحداث إجراءات خاصة بمنع السفر

مبنى وزارة العدل الكويتية _ الموقع الرسمي للوزارة

استحداث إجراءات خاصة بمنع السفر

استحداث إجراءات خاصة بمنع السفر
شعار وزارة العدل الكويتية وتطبيق سهل الخاص بخدماتها _ الجريدة الكويتية

تضمن هذا القرار مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها:

  • القيام بالتحقُّق من وجود أوامر منع السفر في نظام الحاسب الآلي.
  • توفير الإمكانية لتوريد المبالغ المستحقة أو النفقات لأي شخص يرغب في سدادها بشكل كامل أو جزئي.
  • رفع حالة منع السفر بعد استيفاء الإجراءات المناسبة تحت كود 0210 مع توثيق العملية في نظام الماسح الضوئي (الإمج).
  • إصدار إشعار تنفيذ الحكم تحت كود 765 مع توثيقه أيضًا في نظام الماسح الضوئي (الإمج).
  • تقديم شهادة لمن يحتاجها تحت كود 980.
  • تسليم المبالغ خارج الإدارة تحت كود 745، ولكن يشترط حضور الدائن شخصيًا.
  • إلغاء حجز المركبة بعد سداد كافة المبالغ المستحقة تحت كود 650.
  • إجراء إثبات حالة تحت كود 710 وفقًا للإجراءات المذكورة أعلاه فقط.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of دنيا يـٓـس
دنيا يـٓـس

محررة ومدونة للمواقع الإلكترونية ومنها نجوم مصرية، حاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة الإسكندرية، مهتمة بالكتابة في مجالات مختلفة.


من مقالات الكاتب:
وزارة الكهرباء الكويتية تنشر جداول تخفيف الأحمال خلال وقت الذروة بسبب درجات الحرارة المرتفعة
اترك رد



جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.