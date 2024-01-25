الصحة الكويتية تحث على منع المصافحة بين المعزين في المقابر

وجهت وزارة الصحة خطابًا إلى بلدية الكويت حثت فيه المعزين في المقابر على عدم مصافحة بعضهم البعض باستخدام الأيدي؛ بهدف تجنب انتقال العدوى، وقد قام وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالرحمن المطيري؛ بتكليف المدير العام لبلدية الكويت المهندس سعود الدبوس بتنفيذ هذا الإجراء.

منع المصافحة بين المعزين في المقابر

منع المصافحة بين المعزين في المقابر

شدد خطاب وزارة الصحة الكويتية على ضرورة التوعية والتثقيف بين المعزين حول أهمية عدم المصافحة باليد، مع التأكيد على استخدام التحية بالنظر أو أي طريقة أخرى تساهم في الحفاظ على الصحة العامة، كما يأتي هذا في إطار التعاون الفعّال بين وزارة الصحة وبلدية الكويت لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الأمراض المعدية.

كذلك يعتبر هذا الإجراء جزءًا من سلسلة التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة حيث تسعى وزارة الصحة إلى تعزيز التوعية بأهمية اتباع الإرشادات الصحية للمحافظة على سلامة الجميع، وأكدت مصادر صحية أن هذا التوجيه يأتي في إطار الروتين الوقائي لضمان سلامة الجميع، مع التأكيد على الحالة الصحية الممتازة في الكويت وعدم وجود أي داعٍ للقلق، مشددين على أن وزارة الصحة ترسل توجيهاتها بصفة دورية للجهات المعنية للمساهمة في اتخاذ الإجراءات الوقائية.

كذلك قد أكد طبيب الصحة العامة الدكتور أحمد العتيبي على عدم وجود أي فيروسات جديدة منتشرة في البلاد، مطمئنًا الجميع بأنه لم يتم التبليغ عن أي حالات جديدة أو مرضية في هذا السياق، وأوضح العتيبي أن التوجيه الذي أصدرته وزارة الصحة للبلدية يعد مجرد تفعيل وتطبيق للإجراءات الوقائية الاحترازية.

كما أشار العتيبي إلى أن الكثير من الجراثيم التي تسبب أمراض الجهاز التنفسي تنتشر عبر الرذاذ الناتج عن السعال والعطس، وأضاف أن هذه الجراثيم تنتقل عادةً من شخص لآخر عندما يكون الأشخاص غير المصابين على اتصال وثيق بشخص مريض، ويمكن أن يصاب بعض الأشخاص بالعدوى عن طريق لمس أشياء تحتوي على هذه الجراثيم ثم لمس فمهم أو أنفهم.

بالإضافة إلى أن أفضل طريقة للمساعدة في منع انتشار جراثيم الجهاز التنفسي هي تجنب ملامسة قطرات أو إفرازات اللعاب والمخاط والدموع، وأكد أهمية الالتزام بالتوجيهات الوقائية للمساهمة في الحفاظ على صحة الجميع وتجنب انتقال الأمراض.