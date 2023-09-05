أوضحت سفارة المملكة بالكويت أنه يجب على المواطنين المقيمين هناك ضرورة سداد الديون المُستحقة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجدّدة وشددت على أن يتم هذا قبل السفر خارج الدولة.

"السفارة بالكويت" تدعو السعوديين هناك إلى سداد فواتير الكهرباء قبل السفر للخارج

طرق السداد