“السفارة بالكويت” تدعو السعوديين هناك إلى سداد فواتير الكهرباء قبل السفر للخارج
أوضحت سفارة المملكة بالكويت أنه يجب على المواطنين المقيمين هناك ضرورة سداد الديون المُستحقة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجدّدة وشددت على أن يتم هذا قبل السفر خارج الدولة.
طرق السداد
ذكرت السفارة أن السداد يكون عبر تطبيق الوزارة أو عن طريق تطبيق سهل، أو من خلال المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.
بيان وزارة الداخلية الكويتية
أصدرت وزارة الداخلية إعلامًا أمنيًا وفقا لتوجيهات الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حيث يبين ضرورة الربط بين الجهات الحكومية، حيث ينص على “وزارة الداخلية ستبدأ بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل المغادرة ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 2023/9/1″، ثم أكملت الوزارة حديثها عن ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفتها وذلك لحفظ أمن البلاد والنظام العام للدولة.