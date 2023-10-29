أخبار الكويت

السفارة الكويتية في لبنان تدعو مواطنيها للتواصل وتسجيل بياناتهم

عبد الرحمن عياد

تصاعدت التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية واشتدت المعارك في قطاع غزة لأكثر من 23 يومًا، مما دفع السفارة الكويتية في لبنان إلى إصدار بيان يدعو فيه المواطنين الكويتيين للتواصل معها وتسجيل بياناتهم.

السفارة الكويتية في لبنان تدعو مواطنيها للتواصل وتسجيل بياناتهم

السفارة الكويتية في لبنان تدعو مواطنيها للتواصل وتسجيل بياناتهم


وتأتي هذه الدعوة استعدادًا لإجلاء المواطنين الكويتيين وعودتهم إلى بلادهم في ظل الأوضاع الحالية في المنطقة وتحديدًا التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقد أكدت سفارة الكويت في بيانها أنها تستند إلى بيان وزارة الخارجية الصادر في 17 أكتوبر 2023، والذي يحث جميع المواطنين الكويتيين الراغبين في زيارة لبنان على تأجيل سفرهم خلال هذه الفترة.


كما ناشدت المواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان حاليًا بالعودة الطوعية إلى الكويت إذا لم تكن هناك حاجة ملحة لبقائهم في ضوء التطورات الراهنة في المنطقة.

ويأتي هذا الإعلان بعدما قامت عدة دول عربية وغربية بطلب مواطنيها بمغادرة لبنان وذلك نظرًا لاستمرار المعارك على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل على مدار ثلاثة أسابيع.

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عبد الرحمن عياد

عبدالرحمن عياد، محرر صحفي
مهتم بالروايات والسيرة النبوية والعصور الإسلامية وفترات التاريخ الاسلامى المختلفة، وتأثيرها على العالم الإسلامي والمجتمعات الأخرى.
مهتم بعصر الأمويين والعباسيين والأحداث التاريخية والشخصيات البارزة.
مهتم بالحروب والصراعات التى وقعت فى عصر ما بعد الحروب العالمية.

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