نداء هام من السفارة السعودية في الكويت: تسديد فواتير الكهرباء قبل السفر للخارج

شددت سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت على جميع المواطنين المقيمين هناك بأهمية تسديد الديون المستحقة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل موعد سفرهم خارج الكويت.

السفارة السعودية في الكويت تدعو السعوديين بسداد فواتير الكهرباء _ المصدر: الحساب الرسمي لوزارة الخارجية لدولة الكويت على منصة X

توضح السفارة أنه يمكن تنفيذ عملية السداد عبر تطبيق وزارة الكهرباء والماء أو تطبيق “سهل”، أو عن طريق زيارة المكاتب المخصصة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.

السفارة السعودية بالكويت: على جميع المواطنين السعوديين المقيمين في دولة الكويت ضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر خارج الكويت. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 5, 2023

بيان صادر عن سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية. البيان كاملاً: https://t.co/L2DRSaOILn pic.twitter.com/RvCEq0REpp — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) September 4, 2023

يأتي هذا الإجراء عقب قرار وزارة الداخلية الكويتية بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، ببدء تنفيذ قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لصالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل موعد مغادرتهم اعتبارًا من الجمعة، الموافق 1 سبتمبر 2023.

عاجل 🔴 دولة الكويت تعلن رسمياً : منع أي أجنبي من مغادرة البلاد حتى يتم سداد المخالفات المرورية ، والمديونيات المستحقة عليه لوزارة الكهرباء والماء والطاقة. — خبر عاجل (@AJELNEWS24) September 5, 2023

وتناشد وزارة الداخلية الكويتية جميع الأجانب الراغبين في مغادرة البلاد بضرورة تسديد مستحقاتهم المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء عبر الوسائل الإلكترونية أو زيارة المكاتب المخصصة في المنافذ المختلفة.