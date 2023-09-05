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نداء هام من السفارة السعودية في الكويت: تسديد فواتير الكهرباء قبل السفر للخارج

سها ناجي

شددت سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت على جميع المواطنين المقيمين هناك بأهمية تسديد الديون المستحقة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل موعد سفرهم خارج الكويت.

السفارة السعودية بالكويت

السفارة السعودية في الكويت تدعو السعوديين بسداد فواتير الكهرباء _ المصدر: الحساب الرسمي لوزارة الخارجية لدولة الكويت على منصة X

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توضح السفارة أنه يمكن تنفيذ عملية السداد عبر تطبيق وزارة الكهرباء والماء أو تطبيق “سهل”، أو عن طريق زيارة المكاتب المخصصة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.

يأتي هذا الإجراء عقب قرار وزارة الداخلية الكويتية بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، ببدء تنفيذ قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لصالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل موعد مغادرتهم اعتبارًا من الجمعة، الموافق 1 سبتمبر 2023.

- صورة 1 - نداء هام من السفارة السعودية في الكويت: تسديد فواتير الكهرباء قبل السفر للخارج

وتناشد وزارة الداخلية الكويتية جميع الأجانب الراغبين في مغادرة البلاد بضرورة تسديد مستحقاتهم المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء عبر الوسائل الإلكترونية أو زيارة المكاتب المخصصة في المنافذ المختلفة.

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سها ناجي

اسمي سها ناجي، بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، أحب الكتابة والتدوين، كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية.

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