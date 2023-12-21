السعودية تهنئ أمير الكويت الجديد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة توليه مقاليد الحكم في البلاد.

وأعرب الملك سلمان في برقيته عن خالص تهانيه للشيخ مشعل الأحمد، متمنياً له التوفيق والسداد في قيادة دولة الكويت إلى آفاق الرفعة والازدهار، وتعزيز مسيرة التعاون والتضامن بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة مماثلة إلى الشيخ مشعل الأحمد.

وجاء في برقية ولي العهد السعودي: “يطيب لي أن أبعث إليكم باسمي وباسم شعب المملكة العربية السعودية، أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة توليك مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة، سائلاً الله تعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم في خدمة وطنكم وشعبكم الكريم، وأن يحقق لكم النجاح في مهامكم السامية”.

وأعرب ولي العهد السعودي عن عميق مشاعر الأخوة والتقدير للشيخ مشعل الأحمد، مؤكداً حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات الأخوية المتينة مع دولة الكويت، وتنمية التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.