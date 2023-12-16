الديوان الأميري الكويتي يعلن عن موعد دفن جثمان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد

أعلن الديوان الأميري الكويتي عن موعد مراسم دفن جثمان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأوضح الديوان أن مراسم الدفن ستكون غداً الأحد بحضور الأقارب فقط، كما أكد الديوان الأميري أن مراسم الدفن ستكون من مسجد بلال بن رباح، كما أشار الديوان أن أسرة الأمير مشعل الأحمد ستقوم بتلقي العزاء يوم الإثنين من الساعة التاسعة صباحاً حتى أذان الظهر، ويوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحاً حتى أذان الظهر ومن العصر إلى أذان المغرب.

صورة للشيخ نواف الأحمد، مصدر الصورة: الشرق الأوسط

دول عديدة تقدم التعازي في وفاة الأمير نواف الأحمد

قدمت عدد من الدول خالص التعازي لدولة الكويت في وفاة فقيدها الأمير نواف الأحمد، حيث أعلنت دولة مصر الحداد لمدة ثلاثة أيام، كما نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وفاة الأمير وأعلن الحداد ثلاثة أيام، كما قدم العاهل السعودي الملك عبد العزيز آل سعود تعازيه لدولة الكويت في وفاة الأمير الكويتي، كما قدم العديد من الدول التعازي لأمير البلاد أبرزهم الرئيس الروسي بوتين.

وأعلنت دولة الكويت الحداد لمدة أربعين يوماً على وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.