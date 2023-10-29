الداخلية الكويتية تُجري تعديل على مدة إلغاء أقامة العامل المنزلي يبدأ من 5 نوفمبر .. تفاصيل

كشفت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، عن المدة التي يحق للمواطن بعدها إلغاء إقامة العامل المنزلي، وذلك وفق نص المادة 20 من القانون المنظم للعمالة المنزلية الوافدة، وقالت الوزارة أن المواطن يحق له إلغاء إقامة العامل المنزلي بعد ثلاثة أشهر من مغادرته للبلاد.

العمالة المنزلية في الكويت مصدر الصورة: مرصد الشرق الأوسط

لن تحتاج للانتظار 6 أشهر

وقالت الداخلية الكويتية أن المواطن لن يضطر للانتظار 6 أشهر ليتم إلغاء الإقامة تلقائيا، ولكنه يمكنه أن يقوم بإلغائها بنفسة بعد 3 شهور وذلك من خلال تطبيق (سهل).

وأكدت الوزارة من خلال البيان الصحفي الصادر عن إدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن هذا التوجه جاء بناء على توجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح وذلك تسهيلا وتيسيرا للمواطنين.

وقالت الوزارة أن المواطن يمكنه الاستفادة من هذا التعديل بدء من 5 نوفمبر القادم، من خلال قطاع شؤون الإقامة وذلك بتقديم طلب على خدمة إلغاء إقامة العامل عبر (سهل) أو من خلال مراجعة إحدى إدارات شؤون الإقامة.