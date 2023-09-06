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“الآن” بوابة العدل الإلكترونية بالكويت تتيح الفرصة للاستعلام عن القضايا بالرقم… طريقة الاستعلام على بوابة وزارة العدل

ياسر حمدي عبد العال

أعلنت وزارة العدل عن إضافة خدمة إلكترونية جديدة ضمن خدمات الإدارة العامة للتنفيذ عن بعد، هذه الخدمة تمكن الأفراد من الحصول على شهادة تحتوي على ملخص لملف التنفيذ، حيث تشمل المعلومات الأساسية مثل منطوق الحكم والإجراءات التنفيذية والمبلغ المتبقي، وتعرضها على بوابة العدل.

- صورة 3 - "الآن" بوابة العدل الإلكترونية بالكويت تتيح الفرصة للاستعلام عن القضايا بالرقم... طريقة الاستعلام على بوابة وزارة العدل

المصدر: موقع "كويت برس"

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تم تطبيق هذه الخدمة على بوابة العدل الإلكتروني من يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، هذه الخدمة الجديدة تسهل على المستفيدين الوصول إلى معلومات ملف التنفيذ بسهولة ويمكنهم الاستفادة منها بشكل أفضل في إجراءاتهم القانونية.

طريقة الاستعلام على بوابة العدل

  1. الدخول على البوابة الرسمية لوزارة العدل بالكويت.

    - صورة 1 - "الآن" بوابة العدل الإلكترونية بالكويت تتيح الفرصة للاستعلام عن القضايا بالرقم... طريقة الاستعلام على بوابة وزارة العدل
    المصدر: الصفحة الرسمية لبوابة العدل
  2. ثم الدخول على “الاستعلام برقم القضية”.
  3. قم بإدخال الرقم الآلي.

    - صورة 2 - "الآن" بوابة العدل الإلكترونية بالكويت تتيح الفرصة للاستعلام عن القضايا بالرقم... طريقة الاستعلام على بوابة وزارة العدل
    المصدر: الصفحة الرسمية لبوابة العدل
  4. قم بإدخال الأرقام الموجودة في شاشة التسجيل.

وقد وفرت بوابة العدل الإلكترونية في الكويت العديد من الوسائل للمواطنين والمقيمين للاستعلام عن القضايا بسهولة ويسر ومن المنزل، يمكن للأفراد اختيار الطريقة التي تناسبهم وتناسب احتياجاتهم للاستعلام عن رقم القضية.

يطلب من المستخدمين إدخال بعض البيانات للوصول إلى المعلومات المطلوبة فيجب إدخالها بطريقة صحيحة تمامًا.

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ياسر حمدي عبد العال

مهندس كهرباء باور، كاتب ومحرر وملم بالأخبار الحديثة.

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