استخراج نتائج الثانوية العامة الكويت الفصل الأول 2024 “بالاسم أو رقم الجلوس”

أعلنت وزارة التربية الكويتية بشكل رسمي في الساعات الأخيرة عن نشر نتائج الثانوية العامة “الثاني عشر” الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 بشكل رسمي، وقد تزايد في الساعات الأخيرة في كافة أنحاء الكويت البحث عن رابط استخراج النتيجة إلكترونيا، وهذا سواء عبر المربع الإلكتروني “وزارة التربية الكويتية” أو بطريقة أخرى تمكنكم من الاستخراج برقم الجلوس أو الاسم فقط، فتابع معنا للتفاصيل.

نتائج الثانوية العامة الكويت

النتيجة المربع الإلكتروني

ونبدأ معكم بالطريقة الأولى التي تمكنكم من الحصول على نتائج الصف الثاني عشر، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية، فتابع الخطوات:

تهانينا لطلبتنا على تحقيق النجاح نحو مستقبل مليء بالإنجازات.#نسعى_بعلمنا pic.twitter.com/VX6JPGLjIg — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) January 19, 2024

ادخل إلى رابط موقع وزارة التربية الكويتية moe.edu.kw الرسمي.

الرسمي. ثم يتم كتابة الرقم المدني.

بعدها كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم سوف تضغط على أيقونة عرض النتيجة.

ويمكنك كذلك تحميل الشهادة الخاصة بالطالب إلكترونيا.

معرفة النتيجة بالاسم أو رقم الجلوس

وأما في حالة إذا نسيت الرقم المدني الخاص بك، أو ترغب في البحث باستخدام الاسم فقط أو رقم الجلوس، فقد أعلنت صحيفة الأنباء الكويتية عن إمكانية عمل ذلك عبر موقعها، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية، ويمكنكم الحصول على نتيجتكم عبر الخطوات الموضحة:

يتم الدخول إلى رابط النتيجة في صحيفة الأنباء هنا .

. ثم يتم اختيار طريقة البحث (رقم الجلوس أو الاسم).

بعدها سوف يتم كتابة الرقم أو الاسم في الخانة المخصصة.

تنقر على ابحث.

فتح باب التظلمات

وقد أعلنت وزارة التربية عن فتح باب تقديم التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر (علمي، أدبي، تعليم ديني)، وهذا عبر حسابها على تويتر.

تقديم التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر ( أدبي ، علمي، تعليم ديني)

على موقع وزارة التربية عبر الخدمات الطلابيةhttps://t.co/J6J1jOeIfi#نسعى_بعلمنا pic.twitter.com/AHeDq0Za8h — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) January 19, 2024

ويتم التقديم عليها من خلال خدمات الطلاب في موقع وزارة التربية هنا وهذا بعد تسجيل الدخول في حساب الطالب بالرقم المدني وكلمة المرور.