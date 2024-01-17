إعلان جديد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.. بدل سائق أو خادم مدى الحياة

أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن تحسينات جديدة تهدف إلى تسهيل حياة ذوي الإعاقة في المملكة، حيث أكدت الهيئة على صرف بدل سائق أو خادم مدى الحياة لهم، وفي إطار جهودها لتقديم خدمات أفضل، أعلنت الهيئة أيضا عن استقبال مدير عام الهيئة، الحميدي المطيري، للمراجعين كل يوم أربعاء، حيث يستمع إلى مشاكلهم ويعمل على تسهيل أمورهم وحل أي عقبة قد تواجههم، سواء كان لديهم موعد محجوز عبر منصة “متى” أم بدون موعد، تلك الإجراءات تعزز التواصل المباشر مع الهيئة وتعكس التزامها بتحسين جودة حياة ذوي الإعاقة في المملكة.

حملة توعية حول الإجراءات والخدمات الضرورية

ومن جهة اخرى أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن إطلاق حملة توعية شاملة تستهدف توضيح الإجراءات والخدمات المتاحة لأبنائها في مختلف القطاعات، وفي سياق متصل، قامت مديرة إدارة العلاقات والإعلام في الهيئة، ضحى الخميس، بالكشف عن تفاصيل هذه الحملة التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الخميس أن الحملة تستهدف توعية المراجعين بالمستندات المطلوبة واللجان المختصة في مختلف قطاعات الهيئة، وأشارت إلى أهمية الإجراءات الخاصة بالخدمات الطبية، حيث يتعين على الراغبين في الحصول على خدمات طبية تقديم تقرير طبي حديث من مستشفى حكومي، مع إحضار البطاقة المدنية الأصلية، وتحديد موعد لجنة الخدمات المطلوبة، كما أكدت الخميس على استقبال التقارير من جميع المستشفيات الحكومية والمستشفيات العسكرية وشركة النفط، مشددة على أهمية التوعية لضمان سهولة ويسر الإجراءات لجميع المستفيدين.

تحديد اللجان الطبية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

وأوضحت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اللجان الطبية المتخصصة التي تقدم خدماتها للمستفيدين، حيث تتنوع هذه اللجان لتشمل مختلف الفئات العمرية والاحتياجات.

لجنة حركية للكبار (13 عام وما فوق) تختص في تقديم الخدمات لفئة الكبار. لجنة حركية للأطفال (تحت 12 عام) تركز على الاحتياجات الحركية للأطفال. لجنة بصرية، تقدم خدماتها للجميع، مهتمة بالاحتياجات البصرية. لجنة سمعية، تختص في الاحتياجات السمعية للجميع. لجنة ذهنية ونفسية وتعليمية (13 عام وما فوق) تركز على الاحتياجات الذهنية والنفسية والتعليمية للفئة الكبار. لجنة جسدية للكبار (13 عام وما فوق) تختص في الاحتياجات الجسدية للفئة الكبار. لجنة جسدية للأطفال (تحت 12 عام) تركز على الاحتياجات الجسدية للأطفال. لجنة تطويرية شاملة (3 إلى 6 سنوات) تعمل على تقديم خدمات تطويرية شاملة تشمل الجوانب الجسدية والحركية والذهنية والنفسية والتعليمية للأطفال في هذه الفترة العمرية.

المزايا المالية وإلغاء الإعاقة

أوضحت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مجموعة من المزايا المالية المقدمة لفئة ذوي الإعاقة، أنه يتم إيقاف صرف بدل السائق أو الخادم والمساعدة المالية الشهرية للمعاق في حالتي الوفاة، ولضمان الامتثال للإجراءات القانونية، يطلب من ذوي الإعاقة إبلاغ الهيئة وتقديم صورة من شهادة الوفاة للمعاق، وتسليمها للسجل العام، ذلك يساعد في تجنب أي مسائلة قانونية ومطالبة بالمستحقات المالية التي قد تم صرفها بغير وجه حق.

وعندما ينضم المعاق إلى وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص، يجب عليه إحضار صورة من مباشرة العمل وتقديمها لقسم المخصصات المالية، هذا الإجراء يتخذ لوقف المساعدة المالية وتجنب مسائلة قانونية قد تنشأ مع استمرار صرف بدل السائق أو الخادم.ف عن هوية ولي الأمر أو الطالب.