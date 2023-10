أستراليا تحذر مواطنيها الراغبين في السفر للكويت

كشفت ميليسا كيلي، سفيرة استراليا لدى الكويت من خلال تغريده لها على موقع “أكس” “تويتر” سابقاً، أن السفارة قامت بدورها في مراجعة نصائح السفر للمواطنين الراغبين في زيارة الكويت، وأكدت أنه لم يتم تغيير المستوى العام للاستشارات عبر موقع نصائح آمنة للمسافرين الأستراليين.

وكانت السفارة قد أصدرت نصيحة من خلال موقعها لتحذير المسافرين لدولة الكويت يوم الجمعة، وقال السفارة في تحذيرها أنه يجب على المسافرين توخي درجة عالية من الحذر في الكويت.

نصيحة السفارة الصادرة يوم الجمعة تستمر خلال اليوم السبت دون أي تغيير يذكر.

The embassy has reviewed our travel advice for Kuwait. We haven’t changed the overall level of the advisory. You can find the advice here and also subscribe for updates. https://t.co/juA6EAXOyP

