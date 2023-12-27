أزمة صحية.. ما هو سبب اختفاء الطالب الكويتي داود فارس في القاهرة؟

كشفت السلطات في مصر حقيقة اختفاء الطالب الكويتي داوود فارس، حيث تم الابلاغ قبل يوم عن أن طالبا كويتيا يدعى داود فارس جواد اختفى بعد وصوله إلى مصر، وهو طالب في كلية الآداب جامعة القاهرة يبلغ من العمر 19 عاما، حيث تم العثور على الطالب في أحد مستشفيات القاهرة، وكشفت السلطات المصرية مصير الطالب والسبب وراء اختفائه.

صورة الطالب الكويتي داود فارس- القاهرة 24

اختفاء الطالب الكويتي

نشرت وسائل إعلام كويتية أخبار من أسرة الطالب المفقود في القاهرة عن انقطاع الاتصال به بعد وصوله إلى مصر، حيث كثفت السفارة الكويتية في القاهرة العمل مع أجهزة الأمن من أجل الوصول إلى الطالب وخلال ساعات نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في العثور على متعلقات الطالب لتجده بعد ذلك في أحد مستشفيات القاهرة يتلقى العلاج، وكانت أسرة الطالب الكويتي قد وصلت إلى القاهرة من أجل متابعة اختفاء داود، ومن جانبه قامت قوات الأمن المصرية بتفريق الكاميرات في المطار والشوارع المحيطة له من أجل التوصل لسبب اختفاء الطالب.

اختفى لمدة يومين في ظروف غامضة..

العثور على الطالب الكويتي المفقود في #مصر.. والمكتب الثقافي في #القاهرة: وضعه الصحي غير معروف حتى الآن#الكويت pic.twitter.com/wHJbO7yNqz — العربية الكويت (@AlarabiyaKuwait) December 27, 2023

عودة الطالب الكويتي

بعد عدة ساعات من اختفاء الطالب داود استطاعت القوات الأمنية العثور عليه، حيث نقل موقع القاهرة 24 عن الدكتور شريف رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم أنه تم العثور على الطالب في أحد مستشفيات القاهرة، وأعلنت سفارة الكويت بالقاهرة عن التعرف على الطالب وهو يتلقى العلاج في أحد المستشفيات، وأعربت السفارة عن شكرها للسلطات المصرية من أجل سرعة إيجاد داود، فيما يرجح البعض أن السبب وراء اختفاء داود هو غيبوبة سكر تعرض لها.