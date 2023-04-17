اتصالات لتأمينهم.. “الكويت” تتابع مواطنيها العالقين في السودان

بعد تصاعد التوترات الأمنية في جمهورية السودان، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية عن متابعتها المباشرة وعن قرب لوضع المواطنين الكويتيين العالقين في البلاد.

وفي بيان لها، أكدت الوزارة على أهمية سلامة المواطنين الكويتيين في الخارج، وأنها تعمل جاهدة لتأمين سلامتهم في ظل التطورات الأمنية الحالية.

وتابعت الوزارة المواطنين العالقين في السودان بشكل مباشر وعن قرب عن طريق سفارتها في الخرطوم، ودعتهم إلى ضرورة الالتزام بمقار إقامتهم واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوتر والنزاع، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة.

وفي محاولة لتأمين سلامة المواطنين الكويتيين في السودان، تجري الوزارة حاليًا اتصالاتها مع السلطات المعنية في البلاد، لدراسة كافة البدائل الممكنة، بما في ذلك إجلائهم متى ما سمحت الظروف الأمنية بذلك.

وتؤكد الوزارة على استمرار تواصلها ومتابعتها مع سفارتها في الخرطوم، وتوفير الإرشادات اللازمة لحماية المواطنين في مثل هذه الظروف الصعبة وغير المستقرة.

ومن جانبها، أشارت صحيفة “القبس” الكويتية إلى أن الوزارة اطمأنت على المواطنين العالقين، وأنها تواصلت معهم ووجهت لهم نصائح السلامة والالتزام بالتعليمات الصادرة، حفاظًا على سلامتهم في ظل هذه التطورات الأمنية الحالية.

وبهذا الإعلان، تؤكد الكويت على التزامها الدائم بسلامة مواطنيها في الخارج، وتعمل بكل جهودها لمساعدتهم وتأمين سلامتهم في مثل هذه الظروف الصعبة والتحديات الأمنية الحالية.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك