” FORTNITE ” استنزاف للبراءة والأموال شرطة دبي تنقذ أطفال من ابتزاز لعبة فورت نايت







في عصر الألعاب الإلكترونية بات الأطفال يلهثون وراء الألعاب التي تكسبهم النقاط والأدوات المساعدة في محاولة لسد فراغ أو الاستمتاع باللعب الإلكتروني مع الأصدقاء؛ ومن هنا بدأت قصتنا اليوم حيث بدأ شاب في الخامسة والعشرون من عمره بطلب صور خاصة من أطفال يبلغ عمرهم 10 سنوات و11 عام في إحدى غرف الشات داخل لعبة فورت نايت وقد قام بعض الأطفال بإرسال صورهم لذلك الشخص المبتز.







فورت نايت أبتزاز للأموال

تعمل اللعبة على تشجيع الأطفال أو اللاعبون بشحن الأموال كي يحصلوا على مميزات أكبر كي يجمعوا نقاط أكثر وأدوات أكثر تساعد في تخطي بعض العقبات في اللعبة والمراحل المختلفة ووقع بالفعل بعض الأطفال فريسه لشراء الأدوات والنقاط باللعبة.







شرطة دبي تلقي القبض على شاب قبل ابتزاز أطفال دون الثانية عشر من عمرهم

بدأت القصة حين قام طفل يبلغ من العمر عشر سنوات بتبليغ والدته بأن أحد الشباب يطلب منه إرسال صور خاصة له وعلى الفور قامت الأم بالتبليغ من خلال أحد التطبيقات وعلى الفور قامت شرطة دبي بتتبع الشخص المبتذ ووجدت لدية أكثر من 200 صورة لأكثر من 10 أطفال في العاشرة من عمرهم تمهيداً لابتزازهم وتلبية رغباته الخاصة.







تم إلقاء القبض على الشاب ذا ال 25 عام وعن العقوبات في مثل تلك الحالات يعاقب الشخص بالسجن أو الغرامة أو مجتمعين معاً والتي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز المليون درهم؛ ويكون السجن بمدة لا تقل عن خمس سنوات.