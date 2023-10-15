“بعد معاناتها من مرض السرطان”.. فيفي عبده تنعي جيزال خوري: «عاشت طول عمرها تُدافع عن القضية الفلسطينية»

قامت الفنانة فيفي عبده، بنعي الإعلامية الراحلة جيزال خوري، والتي رحلت عن عالمنا فجر اليوم، بسبب معاناتها من مرض السرطان خلال السنوات الأخيرة، وأشارت فيفي بأنها قضت حياتها كلها تُدافع عن القضية الفلسطينية.

صور مجمعة للفنانة فيفي عبده من موقع "السينما كوم"، وصورة لها من أحد أعمالها الفنية، وصورة للإعلامية اللبنانية جيزال خوري من موقع "القاهرة 24"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

ونشرت الفنانة، منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، معلنة: “رحلت عن عالمنا الإعلامية المعروفة جيزال خوري، بعد معاناتها لسنوات من مرض السرطان، حيث أنها قضت حياتها المهنية كلها تُدافع عن الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وأما على المستوى الشخصي كان ليها مكانه كبيرة في قلبي، وآخر لقاء جمعني بيها كان على قناة (BBC) في القاهرة.. الله يرحمك ويغفر ليكي”.

ومن جانبه، فقد قام السيناريست عبدالرحيم كمال بنعي الإعلامية جيزال خوري، وكتب عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”،: “بجد إعلامية غاية في الروعة، وكانت مُثقفة ورائعة وهادئة تحمل في عينيها الكثير من الهم والحزن، والتجارب والحياة والكتب واحترام الرأي الآخر، وأنا كنت بتابع أخبارها وبحبها وبحترمها.. رحمكي الله رحمة واسعة.. الإعلامية اللبنانية الرائعة جيزال خوري”.

وجديراً بالذكر، بأن الإعلامية المعروفة جيزال خوري رحلت عن عالمنا فجر اليوم الأحد الموافق 15 من شهر أكتوبر، بعد سنوات طويلة من الصراع مع مرض السرطان، والتي طلت تعاني منه آخر سنتين من عمرها، الأمر الذى أدى إلى تدهور حالتها الصحية في آخر أيامها، حيث تم نقلها للمستشفى بسبب سوء حالتها، وفي الفترة الأخيرة طلبت من الفريق الطبي المُعالج لها عودتها لبيتها، وبالفعل تم نقلها للمنزل حتى فارقت الحياة اليوم.