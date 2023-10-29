“نفسي نكون أصحاب قرار”.. إلهام شاهين توجه رسالة للدول العربية بسبب أحداث غزة: «اتحدوا يا عرب ففي إتحادكم قوة يخشاها الغرب»

قامت الفنانة الجميلة إلهام شاهين، بالتعليق على الأحداث الحالية بفلسطين، وما يُعانيه أهالي غزة بسبب هجوم قوات الإحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي تسبب في استشهاد الكثير من الأطفال والمدنيين العُزل والأطقم الطبية، وطالبت جميع العرب بالإتحاد.

صور مجمعة للفنانة إلهام شاهين من موقع "الجمال"، وصورة لها من أحد أعمالها الفنية، وصورة لها من حسابها الرسمي على "انستجرام"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، خلال منشور كتبته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، تعليقاً على ما يحدث بأهالي غزة خلال الفترة الحالية: “توحدوا يا عرب، وده لأن في إتحادكم قوة كبيرة يخاف منها الغرب، والذي قام بمحاولات عديدة لإضعافكم وانقسامكم والقيام بسرقة ثرواتكم وخير بلادكم، وياريت الكل ميقبلش إملاءات لصالح الأجندة العربية”.

وواصلت إلهام: “وبجد نفسي نكون أصحاب قرار واحد مستقل لصالح كل العرب، الغرب يريد منا نشر الفوضى بكل الدول العربية، وتقسيم بلادنا وتفريق شعوبنا وتفكيك جيوشنا العربية كلها، وقاموا بإضعاف الجيوش بسوريا والعراق والسودان واليمن وليبيا، وكل الدول دي تحتاج لأموال كبيرة جداً لإعادة بناء جيوشها مرة ثانية، واستعادة قوتها بعد الخراب والضعف الإقتصادي الذي حل ببلادهم، وأيضاً الدمار النفسي للشعوب العربية جميعها”.

وأضافت الفنانة: “أمريكا مش دولة ولكنها قارة مُتحدة، والإتحاد الأوروبي وحد كل الدول الأوربية على الرغم من إختلاف لغاتهم وثقافاتهم حتى يكونوا قوة مُتحدة، ولو العرب عملوا زيهم.. بجد سوف نكون قوة لا يُستهان بها، وهيتعمل لينا ألف حساب، وحقيقي هو ده الحلم العربي”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة إلهام شاهين حرصت مؤخراً على دعم أهالي غزة، خلال إعلانها التطوع بجمعية الهلال الأحمر لتجهيز المساعدات الغذائية والأدوية المُقرر إرسالها لشعب فلسطين، وشاركها العمل التطوعي الكثير من نجوم الفن والمشاهير أبرزهم “أشرف زكي، ولبلبة، وريهام عبدالغفور، وعلا غانم، وليلى علوي”، وغيرهم الكثير.